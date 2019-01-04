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На Львовщине проведут "спецоперацию" для борьбы с болезнью, против которой не существует лекарств (видео)

10:53, 04 января 2019
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Львовщина лидирует по показателям заболеваемости корью / фото pixabay.com

В регион уже доставили 52 тысячи доз вакцины американского и бельгийского производства и создали мобильные группы врачей, которые две недели в феврале будут работать в школах. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Будут вакцинировать учащихся в возрасте от 6 до 18 лет, однако будут делать это только с письменного согласия родителей. Их обещают всячески убеждать. После Львовщины довакцинацию детей проведут в Ивано-Франковской, Одесской и Закарпатских областях. В прошлом году в Украине корью заболели 54 тысячи человек, из них два десятка умерли.

Читайте такжеВ 2018 году заболевшим корью более 50 тысяч украинцев

"Вакцинация детей, иммунизация, это то что сейчас происходит в Украине, это вопрос национальной безопасности. Как вы уже услышали, более 50 тыс. людей заболели корью, и сейчас это такая же угроза здоровью и жизни людей, как война и другие чрезвычайные ситуации", - рассказала и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

Директор центра общественного здоровья Минздрава Украины Владимир Курпита также убеждает, что с родителями будет проводиться информационная кампания, которая предусматривает проведение родительских собраний с объяснением ситуации. Будут организовывать и индивидуальные беседы с родителями, которые сомневаются, и распространять информационные материалы, в том числе через почтовые ящики.

Как сообщал УНИАН, в Житомирской областной детской больнице из-за осложнений от кори умер двухлетний мальчик из Бердичева.

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Теги: #смерть#Львовская область#корь