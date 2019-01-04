На Львовщине проведут "спецоперацию" для борьбы с болезнью, против которой не существует лекарств (видео)

Лекарств от кори не существует, защитить от нее может только вакцинация.

Во Львовской области проведут спецкампанию по вакцинации от кори до сих пор непривитых детей.

В регион уже доставили 52 тысячи доз вакцины американского и бельгийского производства и создали мобильные группы врачей, которые две недели в феврале будут работать в школах. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Будут вакцинировать учащихся в возрасте от 6 до 18 лет, однако будут делать это только с письменного согласия родителей. Их обещают всячески убеждать. После Львовщины довакцинацию детей проведут в Ивано-Франковской, Одесской и Закарпатских областях. В прошлом году в Украине корью заболели 54 тысячи человек, из них два десятка умерли.

Читайте такжеВ 2018 году заболевшим корью более 50 тысяч украинцев

"Вакцинация детей, иммунизация, это то что сейчас происходит в Украине, это вопрос национальной безопасности. Как вы уже услышали, более 50 тыс. людей заболели корью, и сейчас это такая же угроза здоровью и жизни людей, как война и другие чрезвычайные ситуации", - рассказала и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

Директор центра общественного здоровья Минздрава Украины Владимир Курпита также убеждает, что с родителями будет проводиться информационная кампания, которая предусматривает проведение родительских собраний с объяснением ситуации. Будут организовывать и индивидуальные беседы с родителями, которые сомневаются, и распространять информационные материалы, в том числе через почтовые ящики.

Как сообщал УНИАН, в Житомирской областной детской больнице из-за осложнений от кори умер двухлетний мальчик из Бердичева.