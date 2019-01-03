Супрун рассказала, как начать правильно питаться

Также Супрун рассказала, сколько нужно пить воды.

Исполняющая обязанности главы Минздрава Ульяна Супрун дала советы украинцам, как начать правильно питаться в 2019 году.

На своей странице в Facebook она рассказала, как стать на путь здорового питания:

1. Ежедневно есть 5 порций овощей и фруктов. 1 порция = 80 граммов свежих, консервированных или замороженных фруктов и овощей или 30 граммов сухофруктов.

2. Употреблять больше клетчатки. Это фрукты, овощи, цельнозерновые продукты, орехи, семечки, соя и бобы.

3. Употреблять достаточное количество углеводов — цельнозерновых злаков, крахмалистых овощей, бобовых и фруктов. Они должны составлять минимум треть рациона. Никакие диетические рекомендации не советуют полного отказа от углеводов, а ограничения касаются только добавленных сахаров.

4. Есть молоко и молочные продукты. Нам нужны 2-3 порции в день (одна порция = стакан жидкого продукта, или 40 граммов — для твердого сыра).

Для молочных продуктов важные правила: низкое содержание жира, но не обезжиренные (обезжиренная молочная продукция вместе с калориями теряет витамины A и D, не вызывает чувства сытости), выбирать молочные продукты с меньшим содержанием сахара или вообще без него.

5. Есть больше бобовых продуктов.

6. Употреблять достаточное количество полезных жиров. Старайтесь есть рыбу минимум 2 раза в неделю. Жирная рыба (анчоусы, семга, форель, сельдь, скумбрия) является одним из лучших источников омега-3 полиненасыщенных жирных кислот и имеет низкое содержание ртути. Избегайте жарки на растительном масле. Ешьте яйца.

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7. Есть ферментированные продукты — это кефир, мисо, кимчи — корейская маринованная редька и капуста, квашеная свекла, свекольный квас и квашеная капуста. Они необходимы для нормальной работы кишечника и имеют полезные питательные вещества и аминокислоты.

8. Старайтесь снизить употребление или вообще отказаться от: а) сахара — средняя суточная норма добавленных сахаров должно быть не более 32-50 граммов; б) насыщенных жиров — средняя суточная норма 20-30 граммов; в) красного и процессированного мяса.

9. Не употребляйте БАДы (биологически активные добавки) "на всякий случай".

10. Пейте воду. Этот пункт достоин отдельной резолюции. Достаточное употребление воды ежедневно помогает преодолеть хроническую усталость, стресс, улучшает работу мозга и всего организма. Единых норм потребления жидкости не может быть, ибо это зависит от многих факторов, которые следует рассматривать в каждом конкретном случае. Лучший совет — пить воду, когда чувствуете жажду.