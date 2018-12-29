Названы самые "коварные" продукты новогоднего стола

Медики настоятельно рекомендуют стремиться к уменьшению общего потребления алкоголя в новогодний период.

Еще немного - и начнутся дни, свободные от работы, но при этом очень сытные. Возглавит этот праздничный марафон встреча Нового года, традиционно проходящая с изобилием салатов и закусок на столе.

Медики назвали самые коварные на новогоднем банкете угощения, передает MedikForum.

1. Майонез. Более чем наполовину являясь чистым жиром, майонез еще нередко содержит в себе химические ингредиенты, крайне вредные для органов пищеварения. Эксперты советуют свести к минимуму использование покупного продукта и готовить для новогоднего стола этот соус самостоятельно. Другой их совет состоит в том, чтобы не употреблять его постоянно: съев майонез в новогоднюю ночь, дальше лучше взять паузу и дать желудку отдохнуть.

2. Алкоголь. Какой же перечень самых коварных продуктов на новогоднем столе может обойтись без алкоголя? Медики настоятельно рекомендуют стремиться к уменьшению общего потребления алкоголя в период праздничной ночи, ограничиться 1-2 бокалами шампанского, отказаться от сладких коктейлей с сиропами и газировкой. Предпочтительнее всего пить в новогоднюю ночь белое сухое вино. В противном случае организм получит чрезмерное количество углеводов, что негативно повлияет на функции поджелудочной железы и печени и, скорей всего, закончится прибавкой в весе.

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3. Жирное мясо. Мясные новогодние блюда невероятно коварны: этот настоящий кладезь калорий, которые «осядут» на боках или на талии в виде увеличившейся жировой прослойки. Мясо и без того тяжелый для пищеварения продукт, а съедаемое ночью, оно может создать серьезную проблему для пищеварительного тракта. Особенно, если учесть, что попутно съеденные салат никак не поспособствуют ускорению метаболизма. Лучше все же иметь в новогоднюю ночь под рукой ферментные препараты.

4. Консервы, колбасы, нарезки. Шпроты – наше новогоднее всё. Колбаса и нарезка – какой же новогодний стол без них? Между тем, все они пополнили собой список самых коварных продуктов. Эксперты отмечают: из-за высокого содержания соли в этих продуктах в организме задерживается вода и повышается вес. Но и помимо соли в них содержится много консервантов и других синтетических ингредиентов, которых нужно избегать. Хотите нарезку – попробуйте запечь буженину самостоятельно.

5. Мандарины. Съесть мандаринов можно сразу очень много. Но нужно помнить: у цитрусовых высокая кислотность, которая может плохо влиять на желудок. Кроме того, мандарины способны спровоцировать аллергию, - причем не только у аллергиков, практически у всех.

Ранее и.о. главы Минздрава Украины Ульяна Супрун раскритиковала новогоднее меню украинцев и предостерегла от употребления майонеза.