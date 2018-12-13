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За сутки в Украине 12 человек были госпитализированы из-за переохлаждения и обморожения

16:06, 13 декабря 2018
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За сутки в Украине 13 человек пострадали от переохлаждения и обморожения / фото dczn.zt.gov.ua/

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Семь человек пострадали в Донецкой области и по одному в Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Черкасской, Черниговской областях и городе Киеве, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

"12 из них госпитализированы, информируют центры экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Украины", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, по данным МОЗ, заболеваемость гриппом и ОРВИ в Украине превысила эпидемический порог.

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Теги: #мороз#холод#переохлаждение#МОЗ#обморожение