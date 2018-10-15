Стало известно, кто не получит "бэби-бокс" в Украине после рождения ребенка

Если мама заболела, ее не выписывают, ребенка забирают отец или родные, тогда они и получают "пакет малыша".

Более 9 тысяч украинских рожениц уже получили так называемые "пакеты малыша" для ухода за ребенком в рамках инициативы Кабмина. На получение "бэби-бокса" могут рассчитывать почти все родители.

Об этом рассказала руководитель экспертной группы директората социальных услуг Минсоцполитики Оксана Сулима. Она напомнила, что пакет малыша можно получить после рождения ребенка, но не позже, чем через 30 дней после этой даты, передает "Обозреватель".

"Предусмотрено, что во время выписки из роддома мама с ребенком получают пакет малыша. Они расписываются только в акте, потому что они сразу проверяют содержимое – что есть и чего нету. Если все нормально, женщина расписывается в этом акте и идет ухаживать за своим ребенком. Если в роддоме не будет этого пакета, то его обеспечивает орган социальной защиты, но в этом случае мама напишет заявление", - объяснила Сулима.

Читайте такжеУкраинка показала содержимое "бэби-бокса" (фоторепортаж)

Представитель Минсоцполитики уточнила, что частные роддома не являются исключением, в них так же должен предоставляться "пакет малыша". Также, по ее словам, если у женщины срочные роды и ее не успели довезти до роддома, то потом она все равно попадает в роддом и получит помощь. А вот тем, кто собирается рожать дома, помощь от Кабмина не предусмотрена.

"Исключение есть в ситуациях, когда отказываются от ребенка. Если мама отказывается, ребенок остается в роддоме… Государство продолжает заботиться о ребенке, и в этом случае пакет малыша не предоставляется. Если мама заболела, ее не выписывают, ребенка забирают отец или родные, тогда они и получают "пакет малыша", - добавила Сулима.

Как сообщалось, родители, которые получили "бэби-боксы" после рождения малышей, размещают их видеообзоры в сети. Многим не нравится то, что себестоимость такой коробки - 5 тысяч гривень - завышена.