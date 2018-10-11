Стало известно, сколько украинцев заболели гриппом с начала октября

Согласно сообщению, летальных случаев от гриппа не зафиксировано.

С 1 по 7 октября гриппом и ОРВИ заболели 143 тысячи 52 человека, из них 71,2% - дети в возрасте до 17 лет.

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Об этом говорится в сообщении Центра общественного здоровья Минздрава в Facebook.

Лабораторное подтверждение циркуляции вирусов гриппа среди населения отсутствует. Летальных случаев от гриппа не зарегистрировано.

В Минздраве напоминают, что лучший способ профилактики – ежегодные прививки от гриппа.

Ранее и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун подчеркнула, что одна прививка защищает на протяжении всего сезона гриппа от наиболее распространенных и опасных штаммов в эпидсезоне в Украине.