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Стало известно, сколько украинцев заболели гриппом с начала октября

12:09, 11 октября 2018
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Вирус гриппа наступает / фото УНИАН

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Об этом говорится в сообщении Центра общественного здоровья Минздрава в Facebook.

Лабораторное подтверждение циркуляции вирусов гриппа среди населения отсутствует. Летальных случаев от гриппа не зарегистрировано.

В Минздраве напоминают, что лучший способ профилактики – ежегодные прививки от гриппа.

Ранее и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун подчеркнула, что одна прививка защищает на протяжении всего сезона гриппа от наиболее распространенных и опасных штаммов в эпидсезоне в Украине.

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Теги: #грипп#Украина#Минздрав