Стало известно, сколько украинцев заболели гриппом с начала октября
12:09, 11 октября 2018Страна
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Согласно сообщению, летальных случаев от гриппа не зафиксировано.
Вирус гриппа наступает / фото УНИАН
С 1 по 7 октября гриппом и ОРВИ заболели 143 тысячи 52 человека, из них 71,2% - дети в возрасте до 17 лет.
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Об этом говорится в сообщении Центра общественного здоровья Минздрава в Facebook.
Лабораторное подтверждение циркуляции вирусов гриппа среди населения отсутствует. Летальных случаев от гриппа не зарегистрировано.
В Минздраве напоминают, что лучший способ профилактики – ежегодные прививки от гриппа.
Ранее и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун подчеркнула, что одна прививка защищает на протяжении всего сезона гриппа от наиболее распространенных и опасных штаммов в эпидсезоне в Украине.
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