Украинка показала содержимое "бэби-бокса" (фоторепортаж)

Украинские семьи при рождении ребенка получают "пакеты малыша".

В Украине начали выдавать "бэби-боксы" родителям новорожденных. Первые обладательницы наборов показали их содержимое.

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"Кого там интересовал "бэби-бокс" от Кабмин? Так вот он! Выдали, правда, через две недели после рождения ребенка, но, говорит сестра, вещи качественные и красивые. Это Николаев", - поделилась фотографиями в Facebook Александра Дворецкая.

Ранее УНИАН сообщал, что семь областей Украины - Запорожская, Николаевская, Полтавская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая и Черкасская - начали получать "пакеты малыша".