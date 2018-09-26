Украинка показала содержимое "бэби-бокса" (фоторепортаж)
13:41, 26 сентября 2018Страна
2318 0
Украинские семьи при рождении ребенка получают "пакеты малыша".
В Украине начали выдавать "бэби-боксы" родителям новорожденных. Первые обладательницы наборов показали их содержимое.
Читайте такжеВ роддомах до сих пор не выдают "пакеты малыша": СМИ узнали причину (видео)
"Кого там интересовал "бэби-бокс" от Кабмин? Так вот он! Выдали, правда, через две недели после рождения ребенка, но, говорит сестра, вещи качественные и красивые. Это Николаев", - поделилась фотографиями в Facebook Александра Дворецкая.
Ранее УНИАН сообщал, что семь областей Украины - Запорожская, Николаевская, Полтавская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая и Черкасская - начали получать "пакеты малыша".
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter