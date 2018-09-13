В Днепре произошло массовое отравление школьников
13:48, 13 сентября 2018Страна
854 0
Медики оценивают состояние всех пострадавших как средней тяжести.
Госпитализированы 16 учеников / фото УНИАН
В Днепре произошло массовое отравление учеников одной из общеобразовательных школ.
Читайте такжеНазвана вероятная причина смерти девочки, госпитализированной из лагеря на Киевщине
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Днепровской городского совета.
По данным пресс-службы, на данный момент с подозрением на отравление госпитализированы 16 учеников школы №62.
Медики оценивают состояние всех пострадавших как средней тяжести.
Как сообщал УНИАН, 12 сентября стало известно, что 8-летняя девочка Марго, которую в тяжелом состоянии госпитализировали из детского лагеря "Славутич" на Киевщине и которая с июля находилась в коме, скончалась в больнице "Охматдет". Причиной ее смерти, вероятно, стало бактериальное пищевое отравление.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter