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В Днепре произошло массовое отравление школьников

13:48, 13 сентября 2018
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Госпитализированы 16 учеников / фото УНИАН

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Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Днепровской городского совета.

По данным пресс-службы, на данный момент с подозрением на отравление госпитализированы 16 учеников школы №62.

Медики оценивают состояние всех пострадавших как средней тяжести.

Как сообщал УНИАН, 12 сентября стало известно, что 8-летняя девочка Марго, которую в тяжелом состоянии госпитализировали из детского лагеря "Славутич" на Киевщине и которая с июля находилась в коме, скончалась в больнице "Охматдет". Причиной ее смерти, вероятно, стало бактериальное пищевое отравление.

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Теги: #Днепр#дети#отравление