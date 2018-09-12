"Пронеслась вереница "скорых": в Киев прибыл борт с ранеными бойцами (фото)

По словам волонтера, в киевский госпиталь доставляют самых тяжелых раненых.

В военный клинический госпиталь в Киеве 12 сентября прибыл новый борт с ранеными бойцами с Донбасса.

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Об этом сообщила волонтер Наталья Юсупова на своей странице в Facebook. "По Киеву снова пронеслась вереница "скорых" - прибыл новый борт с ранеными воинами. Война продолжается, пока нет этому конца. В киевский госпиталь доставляют самых тяжелых раненых, здесь им делают сложнейшие операции..." - написала она.

Волонтер добавила, що в госпитале лежат воины без обеих ног, с различными пулевыми и осколочными ранениями.

Как сообщал УНИАН, в конце августа в Киевский военный госпиталь прибыл новый борт с тяжелоранеными украинскими бойцами.