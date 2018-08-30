Супрун добралась до питания школьников

Родители также могут помочь ребенку питаться в школе полезнее, отметила Супрун.

Если не мотивировать ребенка кушать здоровую еду, то он начнет регулярно утолять голод пиццей, сосиской в тесте, батончиками и прочей неполезной едой, которую часто предлагают в школьных буфетах.

Поэтому и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун накануне нового учебного года на своей странице в Facebook напомнила о здоровом питании школьников.

Так, она советует родителям быть примером для детей - есть здоровую пищу: постепенно они последуют вашему примеру не только дома, но и в школе.

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Также Супрун напомнила рекомендации Минздрава Украины относительно здорового питания учащихся. В частности, детский и подростковый рацион должен содержать меньше быстрых углеводов (сладости, выпечка) и больше животного белка (мясо, молочные продукты).

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины перечислила советы родителям, которые могут помочь ребенку питаться в школе полезнее:

- акцентируйте внимание на овощах и бобовых - они должны быть основой рациона;

- поощряйте ежедневно есть фрукты и ягоды, молочные и кисломолочные продукты, в небольших порциях - цельнозерновые продукты, семечки и орехи;

- на протяжении недели готовьте рыбу (2-3 раза в неделю) и мясо (в основном птицы и кролика);

- минимизируйте количество соли - для детей 2-3 г в сутки, для подростков менее 5 г в сутки,

- уменьшите потребление сахара: 25-50 г в сутки, включая фруктовый сахар;

- используйте полезные масла (оливковое, кукурузное, льняное, тыквенное, ореховое);

- следите за водным балансом школьника: ребенок должен получать достаточно жидкости и пить не по графику, а ориентируясь на чувство жажды.

Ранее Супрун напомнила, что относительно преимуществ для здоровья избыточного количества воды нет никаких научно подтвержденных доказательств. Миф о 8 стаканах воды в день, по словам и.о. главы Минздрава Украины, один из таких.