Скандал в "Охматдете": массовое увольнение врачей поставило под угрозу жизни детей (видео)

Почти все врачи отделения трансплантации костного мозга "Охматдета" решили уволиться.

Из отделения трансплантации костного мозга национальной больницы "Охматдет" увольняются почти все врачи.

Таким образом они отреагировали на обвинения в коррупции заведующей центра детской онкогематологии и руководителя отделения, говорится в сюжете ТСН.

Родители детей, которые в тяжелом состоянии после трансплантации находятся в стационаре, переживают, что могут вообще остаться без медицинской помощи. Сейчас там в стационаре находится десять пациентов. Им нельзя переходить в другие больницы и даже выход в коридор – это риск. "Что будет дальше с моим ребенком? Я в отчаянии. Я не знаю, что делать", - признается одна из мам.

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Детские гематологи написали заявления об увольнении – таким образом они поддержали бывшую руководительницу центра детской онкогематологии Светлану Донскую и заведующего отделением трансплантации костного мозга Олега Рижака. Администрация больницы уволила их за нарушения в работе. "Мы команда. Нет команды – нет трансплантации", - объяснила одна из врачей.

Реорганизацию центра медики назвали незаконной и вызванной лишь намерением отстранить от должностей определенных людей. Светлане Донской предложили должность врача-гематолога в поликлинике, которую она отвергла, а заведующему отделения объявили два выговора и уволили. "Официальная формулировка: за системное нарушение трудовой дисциплины", - пояснил Олег Рижак.

Администрация больницы утверждает, что нарушения нашли в ходе проверки. В частности, на складах "Охматдета" испортилось препаратов на полмиллиона долларов. На 2 млн гривень закупались комплекты для сепарации крови, которые невозможно было использовать из-за неисправного оборудования. Рижака главный врач также обвиняет в жалобах родителей, с которых требовали деньги за госпитализацию и лекарства.

Отделение трансплантации костного мозга было единственным, где детям делали пересадку от частично совместимых родных доноров. Теперь этот процесс может полностью остановиться. С референтной лаборатории уволились шесть сотрудников. Александр Лисица – единственный врач, который не поддерживает коллег и не увольняется. В разговоре объясняет, что больше за корпоративное единство переживает за своих пациентов и не чувствует права бросить их на произвол судьбы.

В Минздраве убеждают, что часть нагрузок лаборатории центра детской онкогематологии возьмут на себя другие украинские лаборатории. А с врачами-гематологами ведут переговоры как в украинских, так и европейских больницах.

На решение проблемы есть неделя. Через семь дней вступают в силу заявления об увольнении гематологов.