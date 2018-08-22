Супрун рассказала о последствиях заедания стресса

Часто под влиянием стресса люди также начинают злоупотреблять кофе, алкоголем и табачными изделиями.

Физический или эмоциональный стресс провоцирует человека на переедание. Особенно это касается вредной пищи с высоким содержанием сахара и жиров.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила исполняющий обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун.

"Исследования показывают, что физический или эмоциональный стресс стимулирует потребление пищи с большим содержанием жиров и сахара. Ведь гормон стресса - кортизол в сочетании с высоким уровнем инсулина, усиливает аппетит и желание сладкой и жирной пищи. Сладкое в свою очередь дарит удовольствия мозгу", - написала Супрун.

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Она отметила, что такой замкнутый круг приводит к употреблению чрезмерного количества вредной пищи, от чего растут риски появления избыточного веса.

Также под воздействием стресса люди начинают злоупотреблять кофе, алкоголем и табачными изделиями.

При этом, отмечает Супрун, женщины более склонны именно заедать стресс, в то время, как мужчины больше курят и употребляют алкоголь.

"В любом случае, еда, алкоголь или сигареты не помогут избавиться от стресса и улучшить настроение. Их чрезмерное количество в сочетании с нарушением сна и гормональным дисбалансом могут очень сильно повредить вашему здоровью", - резюмировала глава Минздрава.

Как сообщал УНИАН, ранее Супрун дала несколько советов, как противодействовать стрессу.