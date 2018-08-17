Названы четыре признака того, что вам не нужно худеть

Если соотношение жировых отложений и мышц в вашем теле соответствует норме, вам не о чем волноваться.

Определить, нужно ли вам худеть (или толстеть) довольно просто, но ориентировать при этом стоит не на показания весов или сантиметровой ленты, а исключительно на состояние здоровья.

Вот четыре верных признака того, что ваш вес идеален и вам ни в коем случае не стоит его менять, передает "GoodHouse".

1. У вас нет болезней, связанных с ожирением

Считается, что идеальный объем талии для женщин – 70 см, а для мужчин – 80 см. Если эти показатели превышены, высока вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний.Но даже если вы укладываетесь в эти объемы, вам все равно стоит контролировать уровень холестерина, сахара и артериального давления.

Если эти показатели в норме, скорее всего, ваш вес вам подходит, и нет никаких причин садиться на диету.

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2. Ваш пульс не превышает норму

У здорового сердца в состоянии покоя частота пульса находится в диапазоне от 60 до 100 ударов в минуту. Если ваш пульс соответствует этим показателям, скорее всего, ваше сердце не испытывает дополнительной нагрузки, а значит, вам не надо сбрасывать вес.

Если же ваш пульс превышает норму, вам стоит изменить образ жизни, сделать его более здоровым и активным.

3. Вы чувствуете себя энергичным на протяжении дня

Избыточный вес создает дополнительную нагрузку на кости и суставы, из-за чего может появляться ощущение усталости и сонливость. Поэтому если в течение дня вы чувствуете бодрость и легкость, скорее всего, ваш вес вполне нормален – что бы ни говорили глянцевые стандарты.

4. У вас здоровый баланс жира в организме

Если соотношение жировых отложений и мышц в вашем теле соответствует норме, вам не о чем волноваться. И худеть вам стоит начинать только в том случае, если баланс сместится в сторону жира.