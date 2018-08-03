Супрун назвала количество украинцев, переболевших сальмонеллезом в 2018 году

Летом риски отравиться едой растут, отметила исполняющий обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун, напомнив о "случаях из киевской шаурмой".

В течение последних полгода в Украине на острые кишечные инфекции заболело 47 256 человек, из них 3046 заразились сальмонеллезом.

Об этом в Facebook сообщила исполняющий обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун.

Она напомнила, что летом риски отравиться едой растут, и "красноречивым подтверждением" этого являются "случаи из киевской шаурмой".

"Хот-доги, пирожки с беляшами и другой фаст-фуд, который можно купить в киоске или на уличной ярмарке, всегда является потенциально опасным для здоровья, если вы не уверены, в каких условиях он хранился и готовился", – добавила Супрун.

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Она дала несколько советов, как уберечься от отравления: воздержаться от приобретения еды в местах, которые вызывают сомнение в соблюдении санитарных норм; в магазине мясные и рыбные продукты класть в корзину уже после других продуктов, которые необходимо купить, – так они дольше останутся охлажденными; не оставлять готовую еду на столе дольше чем на два часа; - не хранить "на потом" еду после пикников.

В конце июля в Киеве шаурмой отравились более 80 человек. Точки в нескольких районах города, где продавали испорченный продукт, временно закрыли.