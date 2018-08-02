Массовое отравление шаурмой в Киеве: все точки принадлежали одному владельцу, число пострадавших достигло 70

Подобной вспышки отравления в столице не регистрировали уже 10 лет, заявил Рубан

В Киеве установлены 4 локации по продаже некачественной шаурмы, деятельность которых сейчас прекращена.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал сегодня на пресс-конференции начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в г. Киеве Олег Рубан.

Все они работали без разрешительных документов и принадлежат одному субъекту хозяйствования, отметил он.

«Зарегистрированы 4 локации возле станций метро «Лесная», «Дарница», «Оболонь» и «Почтовая площадь». И на сегодняшний день установлено, что это один субъект хозяйствования, который осуществлял продажу данного продукта. Эти факты будем передавать правоохранительным органам и дальше уже будем выяснять в пределах 325 статьи Уголовного кодекса (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений - УНИАН)», - сказал Рубан.

По его словам, сейчас с отравлением в результате употребления шаурмы, приобретенной в точках продажи данного предприятия, госпитализированы 60 человек.

«У всех пострадавших установлен диагноз - острая кишечная инфекция. На сегодняшний день люди с легкими формами не госпитализированы, а госпитализированы со средней формой тяжести и тяжелыми. Среди заболевших - 10 детей, 60 взрослых, 4 - не киевляне, а люди из области. Заболела и одна беременная женщина», - сказал Рубан.

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Он добавил, что сейчас лабораторно было подтверждено подозрение, что отравление вызвано сальмонеллой. «То есть диагноз заболевших будет переходить с острой кишечной инфекции в сальмонеллез», - уточнил главный санврач столицы.

По его словам, над выяснением фактов массового отравления людей с вечера понедельника, 30 июля, работают специалисты Госпродпотребслужбы совместно с подразделениями Министерства здравоохранения. «Во вторник утром уже была прекращена деятельность данных субъектов, в среду они уже не работали. Поэтому на сегодняшний день можно сказать, что источник в городе уже отсутствует», - заявил Рубан.

Он объясняет возникновение ситуации ослаблением контроля за деятельностью предпринимателей.

«Почти 10 лет такие вспышки у нас не зарегистрировались, так как проводился ежегодный, ежеквартальный контроль за субъектами хозяйствования, осуществляющими оборот пищевых продуктов. К сожалению, субъекты, из-за которых на сегодняшний день зафиксированы отравления, проверяются один раз в два года. Эти субъекты хозяйствования относятся к среднему и малому бизнесу. А бизнес у нас изобретательный, он меняет свой адрес через два года и идет дальше без плановых проверок еще два года. Такое требование прописано в законе, и данный закон соответствует международным показателям», - прокомментировал Рубан.

По конкретной вспышке и расследованию относительно нее, он отметил, что дальше будет проведено обследование поставщика, лиц, которые готовили брикеты с шаурмой. «И дальше будут применены все санкции в соответствии с действующим законодательством», - добавил Рубан.

Он призвал киевлян и гостей столицы покупать продукты питания только в местах организованной торговли, где есть контроль ветслужбы, со стороны врачей и самого оператора рынка. «А данные субъекты находились вне закона и работали без соответствующих разрешительных документов», - добавил он относительно точек, где реализовали некачественную шаурму.

Он подчеркнул, что в случае, если шаурма больше часа хранится на открытом воздухе без соблюдения температурного режима - это уже не продукт питания, это уже яд.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 17:00 1 августа в Киеве было зарегистрировано 70 случаев заболевания острой кишечной инфекцией, в том числе 10 случаев среди детей.

По факту отравления правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины.