Озвучена статистика по инфицированным вирусом гепатита С в Украине

В то же время официально зарегистрированы только 53 тыс. человек.

В Украине, согласно последним оценкам, около 2 миллионов человек инфицированы вирусом гепатита С.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции «Гепатит С больше не приговор: вся очередь пациентов получит бесплатное лечение» сказала и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

"По последним оценкам, около 5% украинцев инфицированы вирусом гепатита С. Фактически, это два миллиона украинцев. Многие из них даже не знают о своем статусе", - заявила Супрун.

Она сказала, что уже в этом году семейные врачи будут получать тест-наборы для диагностики гепатита С у пациентов, имеющих высокий уровень риска.

"На сегодняшний день в Украине официально зарегистрированных больных гепатитом С почти 53 тыс. человек. Многие люди даже не становятся в очередь, не регистрируются, так как не верят, что им помогут. Но больше такого не будет. Гепатит С больше не приговор. Все пациенты с гепатитом С, которые стоят в очереди на лечение, получают высококачественные и современные лекарства бесплатно, начиная уже с этого года", - заявила Супрун.

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"В 2018 году лечение за государственные средства получают около 6 тыс. пациентов. Это те люди, которые сейчас нуждаются в лечении незамедлительно, поскольку они имеют или коинфекцию с ВИЧем, или это женщины, планирующие беременность, или другие, которые уже имеют осложнения своей болезни", - добавила она.

Супрун сказала, что дополнительно в этом году удастся пролечить 2,5 тыс. пациентов, находящихся в очереди на лечение.

Она утверждает, что с 2019 года удастся лечить гораздо больше пациентов.

"Как это возможно? Многие из нас понимают, что для лечения гепатита C преимущественно существуют дорогостоящие лекарства, закупаемые через государственные закупки. Но теперь Минздрав Украины будет закупать инновационный курс лечения, которое будет стоить не 8,5 тыс. долларов, которые сейчас в Соединенных Штатах платят за лечение. В этом году мы сможем закупить те же лекарства за 89 долларов", - заявила Супрун.

Также она отметила, что эффективность этих современных препаратов в лечении гепатита C достигает почти 90%.

"Мы планируем уже сегодня выставлять на наш сайт новую стратегию борьбы с гепатитами", - сказала она и добавила, что будет отведен месяц на обсуждение стратегии для того, чтобы разработать системный подход для борьбы с гепатитами не только относительно лечения, но и относительно раннего выявления и превентивных мероприятий.