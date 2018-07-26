Супрун разрушила "сладкий" миф

Ограничение калорий и занятия спортом "запускают" работу мозга, подчеркнула Супрун.

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун разрушила миф о том, что конфеты, шоколадки и пирожные помогают мозгу лучше справляться с заданиями.

Зато ограничение калорий и бег на длинные дистанции делают вас умнее, пишет она на своей странице в Facebook.

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"То, что мозг как источник энергии может кушать только глюкозу или созданные печенью из жиров кетоны - это правда. Но это нельзя считать лицензией на сладости и жирную пищу. Наше тело самостоятельно поддерживает постоянный уровень глюкозы благодаря гормонам", - подчеркнула Супрун.

Кроме того, адреналин делает так, чтобы глюкоза беспрепятственно поступала в кровь и питала мозг.

И.о. главы Минздрава подчеркнула, что сладкое и жирное дает временное удовлетворение, но в конечном итоге не помогает - делает нас вялыми и сонными.

Ранее и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун развенчала миф о том, что человеческий мозг работает не на все 100%.