Борщ и овсянка: названа причина массового отравления детей в лагере в Донецкой области

Всем отравившимся детям в облгосадминистрации предоставят бесплатные путевки в другие базы отдыха.

Борщ, овсянка и грязные руки повара – причина массового отравления детей в летнем лагере на Донетчине.

Об этом заявили в Донецком областном лабораторном центре. Эксперты утверждают, что детей заразили острой дизентерией Зонне, передает "Радио Свобода".

Тем временем практически всех юных пациентов уже выписали из больниц области. А вот чиновники обещают провести массовые проверки всех летних оздоровительных лагерей.

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Дизентерия Зонне, говорят специалисты, предается только от человека к человеку. Вероятнее всего, рассказывают в лаборатории, работники столовой, болеющие дизентерией, грязными руками раскладывали пищу детям.

"Дизентерия детям дошла из борща по-украински, который был приготовлен, и из овсяной каши. Источником заболевания послужила сотрудница пищеблока, которая была носителем. То есть, у нее не было клинических проявлений, а возбудитель в ней присутствовал. Из-за того, что на предприятии было множество санитарных нарушений, стало возможным заражение пищи, которую давали детям", – рассказывает заведующая отделением эпидемиологических исследований Донецкого областного лабораторного центра Виктория Бочко.

Сейчас степень вины сотрудников детского оздоровительного лагеря выясняют следователи, а чиновники обещают масштабные проверки во всех детских лагерях уже на этой неделе. Всем отравившимся детям в облгосадминистрации предоставят бесплатные путевки в другие базы отдыха.

Как сообщал УНИАН, в больницах в настоящее время остаются четыре человека из детского лагеря «Орленок», расположенного в Донецкой области.