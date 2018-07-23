Массовое отравление в лагере «Орленок»: большинство пострадавших выписывают из больниц
В больницах в настоящее время остаются четыре человека из детского лагеря «Орленок», расположенного в Донецкой области.
Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Facebook.
«Последняя информация о массовом отравлении детей в лагере «Орленок». Большинство пострадавших сегодня уже выписывают из больниц. Мой представитель Павел Лисянский сообщил, что сейчас в больнице города Дружковка остаются еще три человека и в г. Константиновка один человек. Почти всех других больных выписывают из больниц», - написала Денисова.
В частности, сегодня в городах Лиман выписывают из больниц 7 человек, Славянск - 16, Краматорск – одного человека, Мирноград - трех человек.
«По состоянию на утро 23 июля, у 67 пострадавших от отравления подтвержден диагноз «дизентерия». Обнаружили также инфекции «стафилококк» и «энтеробактер», - отметила омбудсмен.
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По ее данным, в среду должны предоставить полный и развернутый анализ относительно общего количества людей.
Как сообщал УНИАН, вечером 16 июня в лагере «Орленок» в Донецкой области произошло массовое отравление детей. По состоянию на 18 июля из заведения были госпитализированы 84 человека, в том числе 68 детей.
По данным Минздрава, всего заболели 94 человека.
По факту отравления детей было начато уголовное производство по ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины. Деятельность учреждения «Орленок» прекращена.
По состоянию на 19 июля у 18 больных был подтвержден диагноз «острая дизентерия Зонне».