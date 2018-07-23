Массовое отравление в лагере «Орленок»: большинство пострадавших выписывают из больниц

На сегодняшний день у 67 пострадавших подтвержден диагноз «дизентерия».

В больницах в настоящее время остаются четыре человека из детского лагеря «Орленок», расположенного в Донецкой области.

Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Facebook.

«Последняя информация о массовом отравлении детей в лагере «Орленок». Большинство пострадавших сегодня уже выписывают из больниц. Мой представитель Павел Лисянский сообщил, что сейчас в больнице города Дружковка остаются еще три человека и в г. Константиновка один человек. Почти всех других больных выписывают из больниц», - написала Денисова.

В частности, сегодня в городах Лиман выписывают из больниц 7 человек, Славянск - 16, Краматорск – одного человека, Мирноград - трех человек.

«По состоянию на утро 23 июля, у 67 пострадавших от отравления подтвержден диагноз «дизентерия». Обнаружили также инфекции «стафилококк» и «энтеробактер», - отметила омбудсмен.

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По ее данным, в среду должны предоставить полный и развернутый анализ относительно общего количества людей.

Как сообщал УНИАН, вечером 16 июня в лагере «Орленок» в Донецкой области произошло массовое отравление детей. По состоянию на 18 июля из заведения были госпитализированы 84 человека, в том числе 68 детей.

По данным Минздрава, всего заболели 94 человека.

По факту отравления детей было начато уголовное производство по ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины. Деятельность учреждения «Орленок» прекращена.

По состоянию на 19 июля у 18 больных был подтвержден диагноз «острая дизентерия Зонне».