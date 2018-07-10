Смену в лагере на Киевщине, где отравились 12 детей, досрочно закрывают

Эксперты опубликовали выводы экспертиз относительно отравления детей в детском лагере "Славутич".

Киевская областная администрация досрочно закрывает смену в ООО "Детское оздоровительное заведение санаторного типа "Славутич", где 2 июля зарегистрировали пищевое отравление у 12 детей.

Об этом сообщил председатель КОГА Александр Горган, передает "Украинская правда".

"Сегодня состоялось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, где была заслушана информация относительно лагеря. По ее результатам мы приняли решение досрочно закрыть смену, потому что там выявлен ряд системных должностных нарушений и злоупотреблений", - сказал он.

По словам Горгана, смена закрывается 11 июля. "11 июля все дети должны разъехаться. Смена закрывается", - сказал он.

Руководитель ОГА добавил, что заведение сможет принять новую смену детей только после того, пройдет повторную проверку.

"Мы смену закрываем. И не даем заезд до того времени, пока не будет проведено повторное лабораторное исследование и не будут получены результаты, которые позволят признать заведение пригодным для приема детей", - сказал он.

Среди нарушений, которые озвучивали на комиссии, Горган назвал то, что в пищеблоке лагеря обнаружили бактерии группы кишечной палочки, патогенный стафилококк и патогенную флору.

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"Это было найдено на посуде, на кранах, раковинах. У нас есть все основания считать, что наличие этой флоры повлекло массовое отравление", - сказал Горган.

Кроме того, по его словам, к больным детям не пускали медиков.

"1 числа дети были отравлены и 3 числа – через двое суток – во-первых, детей определенную часть времени вообще не лечили, на них просто не обращали внимания, и девочка, которая сейчас очень больна, она была в болезненно-сонливом состоянии, она все время теряла вес. Потом этих детей неправильно лечили – убили даже их естественную флору, а не только патогенную, что еще может иметь очень сложные последствия в будущем", - сказал Горган.

"Потом был момент, когда мать звонила уже всем, кому могла, и даже вызвала экстренную медицинскую помощь, а экстренная медпомощь отказала в приезде. Только из-за того, что позвонил главврачу заместитель прокурора района, прислали карету экстренной помощи, и ее 2 июля не допустили на территорию учреждения и детей не показали", - добавил председатель КОГА.

Также, он подчеркнул, что человек, который "не пускал проверяющих, не оказывал помощь", он совмещает две должности.

"Он - начальник медчасти этого лагеря и он же сам заместитель главного врача и отвечает за экстренную медпомощь в районе", - подытожил Горган.

Как сообщал УНИАН, в детском спортивном лагере на Киевщине зафиксировали случай массового отравления детей. 11 воспитанников попали в медицинский изолятор лагеря. Еще один ребенок, 8-летняя девочка, впала в кому и была госпитализирована в реанимацию.

По факту отравления детей возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм относительно предотвращения инфекционных заболеваний и массового отравления) Уголовного кодекса Украины.