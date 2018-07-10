Супрун предупредила об опасности частого использования смартфонов

Из-за чрезмерного пользования смартфонов возрастают риски возникновения зависимости, нарушения сна и даже появления депрессии.

Сейчас всем сложно представить жизнь без телефонов, и чрезмерное их использование изменяет наше поведение и влияет на здоровье не лучшим образом.

"Существует даже специфический набор симптомов как онемение пальцев или нарушения осанки, которые возникают из-за того, что мы не отрываемся от телефона часами", - пишет на своей странице в Facebook и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун.

По ее словам, исследования подтверждают негативные эффекты от чрезмерного пользования гаджетами, например, возрастают риски возникновения зависимости, нарушения сна и даже появления депрессии.

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Также Супрун дала несколько советов, которые помогут уменьшить время пользования телефоном и сохранить здоровье:

⏰Не используйте телефон как будильник

Из-за того, что телефон лежит рядом с кроватью, появляется соблазн сразу отвечать на не очень важные сообщения или просматривать статус в социальных сетях. Поэтому лучше заменить смартфон на обычный будильник и по возможности даже не оставлять телефон в комнате, где вы спите.

Это касается и часов, добавила исполняющая обязанности министра здравоохранения. Она подчеркнула, что лучше носить часы на руке, чем постоянно проверять время на телефоне.

🔇Выключайте оповещения

Они очень часто отвлекают наше внимание. Иногда мы реагируем на одно уведомление, а потом понимаем, что уже в течение длительного времени листаем ленту новостей в социальных сетях.

🚫Определите период в течение дня, когда вы не будете вообще касаться телефона

Телефон обычно не нужен за обеденным столом, в ванной комнате или во время просмотра фильма или чтения книги.

📱Удалите приложения и профили в социальных сетях, которыми давно не пользуетесь

Это поможет сохранить ваше время и не отвлекать внимание на лишние уведомления и звуковые сигналы.