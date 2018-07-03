Супрун разрушила миф о семейных врачах

Украинские семейные врачи рассказывают, что часто люди не до конца понимают их роль.

И.о. главы Минздрава Ульяна Супрун рассказала, что из-за того, что в Украине долгое время не было культуры взаимоотношений между пациентами и семейными врачами, существует миф, что лучше обращаться к узким специалистам при необходимости.

Поэтому на своей странице в Facebook она решила разрушить этот миф и рассказала, зачем украинцам нужен свой врач.

"Важнейшим моментом является не специализация, а уровень доверия между врачом и пациентом. Довольно часто случается - люди думают, что им лучше идти к узким специалистам, а затем очень часто возвращаются к своему семейному врачу", - говорится в сообщении.

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Супрун отмечает, что семейный врач - это менеджер человека в запутанной и непростой системе здравоохранения.

"Когда человек налаживает отношения со своим доверенным врачом, то обычно начинает совещаться относительно своих дальнейших действий даже уже на вторичном уровне оказания медицинской помощи, хоть это, казалось бы, уже не в компетенции семейного врача", - добавила исполняющая обязанности главы Минздрава.

Так, по ее словам, одна из целей кампании по выбору врачей - сформировать доверительные отношения между семейными врачами (терапевтами или педиатрами) и пациентами. Чтобы у каждого был свой врач, тогда украинцы будут регулярно с ним общаться, не заниматься самолечением и меньше болеть. Сейчас каждый может свободно выбирать своих врачей, независимо от места регистрации.

"Исследования свидетельствуют, что люди действительно живут дольше и здоровее, если нет своего врача... Выбирайте своих врачей! Не переживайте, что подписание декларации с вашим врачом обяжет вас ходить к нему всю жизнь - вы всегда можете сменить врача", - подчеркнула Супрун.

Ранее Супрун рассказывала, что украинцы могут заключить договор с врачом в том числе и в частных клиниках.