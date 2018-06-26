В Украине возросло число жертв кори

17:56, 26 июня 2018
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Минздрав сообщил о новой жертве кори / фото pixabay.com

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения. Отмечается, что с начала года умерли 12 человек: восемь детей и четверо взрослых.

За 25-ю неделю 2018 года корью заболели 1273 человека - 487 взрослых и 786 детей. Это на 10% меньше, чем на прошлой неделе.

Как сообщал УНИАН в начале июня, Минздрав начнет вакцинацию взрослых в группе риска заболеваемости корью.

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