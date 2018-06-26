В Украине возросло число жертв кори
17:56, 26 июня 2018Страна
403 0
С начала года в Украине от кори умерло 12 человек.
Минздрав сообщил о новой жертве кори / фото pixabay.com
В Николаевской области от кори умер восьмилетний ребенок.
Читайте такжеПо Украине продолжает распространяться корь
Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения. Отмечается, что с начала года умерли 12 человек: восемь детей и четверо взрослых.
За 25-ю неделю 2018 года корью заболели 1273 человека - 487 взрослых и 786 детей. Это на 10% меньше, чем на прошлой неделе.
Как сообщал УНИАН в начале июня, Минздрав начнет вакцинацию взрослых в группе риска заболеваемости корью.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter