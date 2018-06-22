Гройсман не видит оснований для освобождения Линчевского от должности заместителя министра здравоохранения

Говорит, что такая отставка будет возможна лишь тогда, если тот не сделает выводы из ситуации вокруг высказываний по лечению онкобольных.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман не видит оснований для увольнения Александра Линчевского с должности заместителя министра здравоохранения.

Об этом он сказал на заседании парламента во время Часа вопросов к правительству отвечая народному депутату Украины Валерию Карпунцову (фракция БПП), который отметил, что за отставку Линчевского подписалось более 200 нардепов, в том числе из коалиции.

Гройсман отметил: «я прослушал пленку (речь идет о пленке выступления Линчевского на заседании Счетной палаты, в которой говорилось о лечении онкобольных - УНИАН) выступления этого замминистра. Если бы он так однозначно сказал это (речь идет о том, что некоторые СМИ дали информацию, что якобы Линчевский сказал, что лечить онкобольных не нужно, поскольку они и так все умрут - УНИАН), то я даже ни у кого совета не просил, а уволил его в ту же минуту, и это было бы мое решение».

Гросман отмечает, что слова Линчевского «вырвали из контекста».

«Я готов уволить любого, но справедливо», - добавил он.

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Он добавил, что для него важно оценивать ситуацию объективно, а не просто найти причину для того, чтобы его уволить, потому что это неправильно.

«Я не хочу его прикрывать, я не хочу давать оценок - он лучший или худший. Это мое мнение, и я на него имею право», - отметил Гройсман.

Гройсман напомнил, что он пригласил Линчевского к себе и сказал, что его слова можно трактовать по-разному, и поэтому в этой ситуации очень важно, чтобы он проявил свое отношение настоящее к онкобольным, в частности по уходу за онкобольными.

«Если он это сделает, то я думаю, что он всем докажет, что он человек, который может сочувствовать и может заботится, а если нет, то пойдет работать на другую работу», - добавил Гройсман.

Как сообщал УНИАН, ранее в интернете разгорелся скандал из-за слов Линчевского о лечении онкобольных украинцев за рубежом. Выдержку из стенограммы выступления Линчевского на заседании Счетной палаты привел Онкологический портал Украины.

Линчевский заявил, что слова из его выступления на заседании Счетной палаты, которые оскорбили онкобольных, были вырваны из контекста и не отражают позицию министерства.

11 июня Супрун сообщила, что Комиссия высшего корпуса государственной службы не нашла в действиях Линчевского дисциплинарного проступка.