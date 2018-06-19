В Украине хотят отменить ежегодные медосмотры для госслужащих

С 2003 года все госслужащие должны проходить ежегодные медосмотры в медучреждениях, к которым приписано их учреждение.

В Министерстве здравоохранения Украины предлагают отменить ежегодные медосмотры государственных служащих.

Об этом сообщила и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в Facebook.

"Отправили на подписание проект приказа, отменяющего ежегодные профилактические медосмотры у госслужащих. При условии согласования документа с Национальным агентством Украины по вопросам государственной службы и Государственным управлением делами, мы избавимся еще от одного бюрократического барьера. Государственные служащие смогут свободно, как и все остальные, консультироваться относительно состояния здоровья у своего семейного врача и проходить действительно нужные обследования", - отметила она.

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Супрун напомнила, что с 2003 года все госслужащие должны проходить ежегодные медосмотры в медучреждениях, к которым приписано их учреждение. Под этот приказ подпадают специалисты Администрации президента, Секретариата ВРУ, аппарата Кабмина, министерств и других центральных органов исполнительной власти, работники местных государственных администраций.

"Отмена этого приказа - один из необходимых шагов к разрушению системы распределения на некие касты, когда служебное положение определяет, в какой больнице тебе лечиться. Мы трансформируем систему здравоохранения в единое медицинское пространство, где каждый получит доступ к одинаково качественным медицинским услугам там, где ему удобно, а не куда приписали", - добавила она.