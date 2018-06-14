Названы ТОП-3 продукта, которые помогают быть стрессоустойчивыми (видео)

Черный шоколад, бананы и болгарский перец - эти продукты заряжают энергией и хорошим настроением.

Стресс делает нас уязвимыми, ослабляет организм и даже подталкивает к длительным депрессиям.

Зарядиться энергией утром и быть стрессоустойчивым в течение дня на самом деле просто. Эксперты советуют включить в рацион некоторые продукты, передает 1+1.

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Черный шоколад

В составе черного шоколада содержится ресвератрол, который еще называют королем антиоксидантов. Ресвератрол отвечает за то, чтобы мы чувствовали себя спокойными и счастливыми. Питательные вещества, которые также есть в темном шоколаде, снижают кровяное давление. Суточная норма черного шоколада - 30 г.

Бананы

Витамин В6, содержащийся в бананах, уменьшает выработку серотонина. Как известно, серотонин - гормон счастья, поэтому бананы улучшают настроение.

Болгарский перец

Этот овощ не только делает наши блюда вкуснее, но и укрепляет иммунитет и вообще поддерживает организм. Для сравнения: в 100 г болгарского перца содержится 158 мг витамина С, а это даже больше, чем в 200 г апельсинового сока.

Ранее исследования ученых доказали, что шоколад очень полезен для организма человека.