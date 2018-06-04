Психиатр объяснил, к каким болезням могут привести мысли (видео)

Когда человек недоволен, тело подскажет, чем болеть, - доктор медицинских наук.

Основной враг человека – его собственные мысли, утверждает Олег Чабан, доктор медицинских наук, психиатр Киевской клинической больницы на железнодорожном транспорте №1.

"Мысли материальны так же, как и эмоции. Голова занимает 20% массы тела, а поглощает - 80% энергии. Психика продолжает подогревать костер соматики (тела с позиции его восприятия изнутри). Можем мечтать, что полностью ушли в пустыню и отключились, но так не бывает. Даже во время сна мозг работает очень интенсивно. Вся долговременная память формируется во время сна", - рассказал Чабан в эфире 1+1.

Психосоматика предполагает, что мы работаем с вершины пирамиды Маслоу.

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"Творчество, нравственность, решения проблем, самоуважение, уверенность, достижения – блокируйте это. Но оставьте воду, пищу, дыхание, сон и секс. Понятно, что тогда человек начнет опосредованно влиять на свое здоровье. Он недоволен, ищет эти причины, а тело подскажет ему, чем болеть. Это будет то, к чему он склонен или же обстоятельства жизни", - говорит психиатр.

"Мысли влияют на наши органы. Можем ли мы вылечить гипертоническую болезнь или инсулинозависимый сахарный диабет? Что мы делаем? Меняем качество жизни. Конечная точка – вернуть человека в социум, чтобы он был доволен, с болезнью стабильной, контролируемой и без осложнений", - говорит Чабан.

Идея Всемирной организации здравоохранения – полипрофильный подход. Он предусматривает, что за одним пациентом ухаживают все врачи, в том числе занимаются здоровьем с позиции психосоматики.