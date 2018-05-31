"Синий кит" в Киеве: 16-летняя девушка едва не стала жертвой "группы смерти" (фото)

На Крещатике 16-летняя участница группы «Синий Кит» вскрыла себе вены.

В среду, 30 мая, в Киеве на улице Крещатик несовершеннолетняя участница группы «Синий Кит» вскрыла себе вены. Девушку госпитализировали.

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Инцидент произошел около 23:20, передает "Информатор". Как рассказали друзья потерпевшей, их подруга в социальной сети состоит в группе для подростков «Синий Кит». Задача такой группы - демотивировать подростков и подталкивать их на самоубийство.

В этот вечер их компания гуляла и распивала спиртные напитки в центре города на Крещатике. Девушка из-за неразделенной любви к парню пыталась покончить с собой. Она разбила стеклянную бутылку и осколками битого стекла начала резать себе руку в районе предплечья.

В конечном итоге рука была повреждена и лилась кровь. Друзья пострадавшей вызвали скорую помощь. 16-летнюю девушку госпитализировали в больницу.

Ранее в полиции рассказали, что наиболее уязвимыми к действиям злоумышленников из так называемых «групп смерти» в интернете являются подростки в возрасте 13-17 лет