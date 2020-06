В GOG отдают бесплатно третьего "Ведьмака"

Акция продлится до 23 июня.

В магазине цифровой дистрибуции GOG Galaxy 2.0 стартовала раздача игры The Witcher 3: Wild Hunt. Акция продлится до 23 июня.

Об этом студия CD Projekt RED сообщила на официальной странице игры в Twitter.

Получить бесплатную копию третьего «Ведьмака» для GOG могут те, кто уже приобрел игру на PlayStation 4, Xbox One или ПК. Обладателям стандартного издания дадут такую же версию игры, а владельцы Game of the Year Edition получат GOTY-версию «Ведьмака». Игроки, которые ранее приобрели в «Ведьмака 3» в GOG, получат бесплатно копию игры, которую можно подарить.

Чтобы получить The Witcher 3: Wild Hunt бесплатно, нужно установить клиент GOG Galaxy 2.0.

Стоит также отметить, что акция не касается владельцев третьего «Ведьмака» на Nintendo Switch.

Трейлер The Witcher 3: Wild Hunt

Ранее, в мае этого года игре The Witcher 3: Wild Hunt исполнилось 5 лет. В честь годовщины разработчики из студии CD Projekt RED выпустили специальный постер, который можно приобрести на сайте компании.

Напомним, заключительная часть игровой трилогии «Ведьмак» вышла 19 мая 2015 года на ПК, PlayStation 4 и Xbox One. В прошлом году релиз The Witcher 3: Wild Hunt состоялся на Nintendo Switch. Игра, созданная по мотивам цикла романов польского писателя Анджея Сапковского, рассказывает о приключениях профессионального охотника на чудовищ, Геральта из Ривии.

