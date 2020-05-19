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Игре "Ведьмак 3" исполнилось 5 лет

18:12, 19 мая 2020
Игры
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Ровно 5 лет назад состоялся релиз The Witcher 3: Wild Hunt / скриншот

Сегодня, 19 мая, исполнилось 5 лет со для выхода игры The Witcher 3: Wild Hunt. В честь годовщины, в различных магазинах цифровой дистрибуции третий "Ведьмак" получил большие скидки.

На площадке GOG можно приобрести The Witcher 3: Wild Hunt GOTY Edition со скидкой в 70%. Или же за скидку в 64% можно получить всю трилогию "Ведьмака", включая дополнения «Каменные сердца», «Кровь и вино», а также игры The Witcher Adventure Game и Thronebreaker: The Witcher Tales.

В онлайн-магазине Steam также можно получить The Witcher 3: Wild Hunt GOTY Edition со скидкой в 70% - за 173 грн. Кроме того, сегодня в Steam состоялся релиз коллекционной карточной игры по мотивам "Ведьмака" – "Гвинт". Игру можно скачать бесплатно.

В PlayStation Store на игру действует скидка 63%. The Witcher 3 можно приобрести за 499 грн.

Также в честь пятилетия игры, разработчики выпустили постер. Его на сайте студии CD Projekt RED можно приобрести за 54,50 евро.

Официальный постер к пятилетию третьего "Ведьмака" / uk.store.cdprojektred.com

Напомним, заключительная часть игровой трилогии "Ведьмак" вышла 19 мая 2015 года на ПК, PlayStation 4 и Xbox One. В прошлом году релиз The Witcher 3: Wild Hunt состоялся на Nintendo Switch. Игра, созданная по мотивам цикла романов польского писателя Анджея Сапковского, рассказывает о приключениях профессионального охотника на чудовищ, Геральта из Ривии.

Трейлер The Witcher 3: Wild Hunt

Третью часть "Ведьмака" восторженно приняли критики и пользователи. Творение CD Projekt заслуженно получило титул «Игра года» и оказало значительное влияние на гейминдустрию.

Более того, как сообщает портал Eurogamer, сегодня CD Projekt стала самой дорогой игровой компанией в Европе, обойдя даже Ubisoft. На данный момент капитализация CD Projekt составляет 8,02 миллиарда евро, а Ubisoft — 7,82 миллиарда евро.

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