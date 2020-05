Игре "Ведьмак 3" исполнилось 5 лет

В честь годовщины разработчики выпустили постер, а игра получила скидку в 70%.

Сегодня, 19 мая, исполнилось 5 лет со для выхода игры The Witcher 3: Wild Hunt. В честь годовщины, в различных магазинах цифровой дистрибуции третий "Ведьмак" получил большие скидки.

На площадке GOG можно приобрести The Witcher 3: Wild Hunt GOTY Edition со скидкой в 70%. Или же за скидку в 64% можно получить всю трилогию "Ведьмака", включая дополнения «Каменные сердца», «Кровь и вино», а также игры The Witcher Adventure Game и Thronebreaker: The Witcher Tales.

В онлайн-магазине Steam также можно получить The Witcher 3: Wild Hunt GOTY Edition со скидкой в 70% - за 173 грн. Кроме того, сегодня в Steam состоялся релиз коллекционной карточной игры по мотивам "Ведьмака" – "Гвинт". Игру можно скачать бесплатно.

В PlayStation Store на игру действует скидка 63%. The Witcher 3 можно приобрести за 499 грн.

Также в честь пятилетия игры, разработчики выпустили постер. Его на сайте студии CD Projekt RED можно приобрести за 54,50 евро.

Напомним, заключительная часть игровой трилогии "Ведьмак" вышла 19 мая 2015 года на ПК, PlayStation 4 и Xbox One. В прошлом году релиз The Witcher 3: Wild Hunt состоялся на Nintendo Switch. Игра, созданная по мотивам цикла романов польского писателя Анджея Сапковского, рассказывает о приключениях профессионального охотника на чудовищ, Геральта из Ривии.

Трейлер The Witcher 3: Wild Hunt

Третью часть "Ведьмака" восторженно приняли критики и пользователи. Творение CD Projekt заслуженно получило титул «Игра года» и оказало значительное влияние на гейминдустрию.

Более того, как сообщает портал Eurogamer, сегодня CD Projekt стала самой дорогой игровой компанией в Европе, обойдя даже Ubisoft. На данный момент капитализация CD Projekt составляет 8,02 миллиарда евро, а Ubisoft — 7,82 миллиарда евро.