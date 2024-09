Sony устроила крупную распродажу.

Прямо сейчас в Playstation Store проходит крупная распродажа. Мы собрали самые интересные предложения и рады предложить их вам.

Hogwarts Legacy

Hogwarts Legacy - игра во вселенной Wizarding World, в которой происходили действия Гарри Поттера. Проект предлагает посетить Хогвартс за 100 лет до того, как там появится мальчик, который выжил.

В проекте реализован подробный редактор внешности, который позволит создать внешность персонажа своей мечты, ну или перенести себя в школу волшебства и магии.

Геймплей представляет собой исследование живописного открытого мира со множеством сюжетных заданий и дополнительных активностей. На релизе опенворлд Hogwarts Legacy сравнивали с Legend of Zelda: Breathe of the Wild.

В боевой системе реализовали лучшие идеи, которые представляются при словах "мир волшебства и магии": игра предлагает большое количество боевых заклинаний, а также магии, с помощью которой можно избежать боя, например с её помощью можно стать невидимым для врагов.

Deluxe-издание Hogwarts Legacy в Playstation Store сейчас можно купить с 70% скидкой за 689 гривен.

God of War Ragnarök

God of War Ragnarök - сиквел нашумевшего перезапуска God of War 2018 года, который в своё время получил титул игры года, обойдя в голосовании Red Dead Redemption 2.

Сюжет игры продолжает похождения бога войны Кратоса и его сына Атрея по Девяти Мирам Скандинавской мифологии. События игры положили начало Рагнарёку, концу свету у Скандинавов, при котором большинство богов должны буду погибнуть.

Игровой процесс мало чем отличается от первой части: Кратос с Атреем бродят по полуоткрытым локациям, решают несложные головоломки и сражаются с врагами. Боевая система немного отошла от слешерной составляющей самых первых частей God of War, но всё же сохранила свою комплексность со множествами видами оружия и комбо-ударов, а также зрелищность.

Купить God of War Ragnarök можно с 43% скидкой за 1139 гривен.

Kingdom Come: Deliverance

Kingdom Come: Deliverance - масштабная RPG в реалистичном сеттинге от геймдизайнера Mafia Даниэля Вавры.

Главный герой игры - Индржих, крестьянин из деревеньки Скалица, которая находится где-то в Богемии в 15 веке. Парень ведёт спокойную и размеренную жизнь: помогает отцу в кузне, гуляет с друзьями, встречается с девушкой. Но всё меняется, когда незаконный правитель Чехии Сигизмунд отдаёт приказ сжечь Скалицу, чтобы захватить местного пана. С этого момента жизнь Индржиха меняется навсегда, он жаждет присоединится к панскому войску и отомстить Сигизмунду.

Когда Даниэль Вавра хочет сделать что-то реалистичным, он заходит для этого настолько далеко, как не делает никто. Герою нужно есть, спать, если Индржих неудачно спустится со склона, он подвернёт ногу и будет хромать, если герой давно посещал купальни, от него будет сильно пахнуть и стелса не получится. То же будет если облачить Индро в тяжёлые латы, враги услышат его за километр. И так работают все механики, если вы когда-то задумывались о логике в играх, и приходили к выводу, что в жизни это так не работает, что не может персонаж не пить на протяжении всей игры, например, то в Kingdom Come: Deliverance учли почти все аспекты бытовой жизни человека времён 15 века.

Для реализации уникальной дуэльной боевой системы в игре приглашали профессиональных фехтовальщиков. Индро может наносить удары по врагу из шести позиций, а также использовать комбинации для исполнения приёмов и выпадов. Также в игре представлено большое количество видов оружия: от всевозможных мечей до булав и топоров.

Sony отдаёт Kingdom Come: Deliverance с 90% скидкой всего за 94 гривны. Также напомним, что у игры готовится сиквел, релиз которого запланирован на февраль 2025 года.

Стоит отметить, что это далеко не все интересные игры, которые сейчас можно урвать в Playstation Store по хорошей скидке. Также можно купить Ultimate издание Red Dead Redemption 2 за 869 гривен, Alan Wake 2 за 974 гривны и A Way Out от создателя It Takes Two за 209 гривен.

