Недавно Microsoft и Bethesda провели дополнительную игровую презентацию, на которой появилась S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Украинская студия GSC Game World поделилась новым трейлером и дневником разработки о жизни членов команды в условиях российской агрессии.
В игровом ролике демонстрируется вступление из ожидаемого шутера. Зрители могут увидеть, как персонаж по имени доктор Далин едет на автомобиле в Зону отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС. Персонаж руководит Научно-исследовательским институтом Чернобыльской аномальной Зоны (НИИЧАЗ).
Далин в трейлере общается с неизвестной девушкой. Последняя беспокоится о том, достаточно ли периметра вокруг Зоны. На это руководитель ответил, что территория вокруг ЧАЭС открывает целый новый мир, и все риски стоят чудес, которые НИИЧАЗ подарит человечеству.
Далее в трейлере показывается, что на горизонте зарождается аномалия. По радио начинают передавать о каких-то инцидентах, а тело в грузовике Далина зашевелилось. Это, скорее всего, главный герой S.T.A.L.K.E.R. 2 Скиф. Спустя мгновение машина попадает в аварию из-за аномалии. А в конце зрителям продемонстрировали загадочное место с лучом света, вокруг которого скопились осколки, и фигуру, наблюдающую за этим странным явлением.
Что касается дневника разработки, то в нем GSC продемонстрировала последствия войны в Украине и переезд команды. А отдельные сотрудники рассказали о жизни в условиях российской агрессии. Часть разработчиков занимается волонтерской деятельностью, а некоторые отправились на фронт.
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl — основные подробности
- Действия сиквела развернутся в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Игра будет сочетать элементы шутера от первого лица, хоррора и иммерсивного симулятора.
- История будет вариативной и отметится несколькими концовками. В процессе прохождения пользователям предстоит принимать решения, которые повлекут за собой последствия.
- S.T.A.L.K.E.R. 2 обзаведется продвинутым искусственным интеллектом и усовершенствованной системой симуляции жизни A-Life 2.0. Благодаря ей персонажи, мутанты и животные будут взаимодействовать друг с другом и с окружением без участия игрока.
- Еще планируется реализовать 30 видов оружия, динамичную смену погодных условий, механики выживания и многое другое.
- Игру недавно перенесли на 2023 год в связи с приостановкой разработки после полномасштабного вторжения России.