GSC также выпустила дневник разработки, в котором рассказала о войне в Украине.

Недавно Microsoft и Bethesda провели дополнительную игровую презентацию, на которой появилась S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Украинская студия GSC Game World поделилась новым трейлером и дневником разработки о жизни членов команды в условиях российской агрессии.

В игровом ролике демонстрируется вступление из ожидаемого шутера. Зрители могут увидеть, как персонаж по имени доктор Далин едет на автомобиле в Зону отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС. Персонаж руководит Научно-исследовательским институтом Чернобыльской аномальной Зоны (НИИЧАЗ).

Далин в трейлере общается с неизвестной девушкой. Последняя беспокоится о том, достаточно ли периметра вокруг Зоны. На это руководитель ответил, что территория вокруг ЧАЭС открывает целый новый мир, и все риски стоят чудес, которые НИИЧАЗ подарит человечеству.

Далее в трейлере показывается, что на горизонте зарождается аномалия. По радио начинают передавать о каких-то инцидентах, а тело в грузовике Далина зашевелилось. Это, скорее всего, главный герой S.T.A.L.K.E.R. 2 Скиф. Спустя мгновение машина попадает в аварию из-за аномалии. А в конце зрителям продемонстрировали загадочное место с лучом света, вокруг которого скопились осколки, и фигуру, наблюдающую за этим странным явлением.

Что касается дневника разработки, то в нем GSC продемонстрировала последствия войны в Украине и переезд команды. А отдельные сотрудники рассказали о жизни в условиях российской агрессии. Часть разработчиков занимается волонтерской деятельностью, а некоторые отправились на фронт.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl — основные подробности

Действия сиквела развернутся в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Игра будет сочетать элементы шутера от первого лица, хоррора и иммерсивного симулятора.

История будет вариативной и отметится несколькими концовками. В процессе прохождения пользователям предстоит принимать решения, которые повлекут за собой последствия.

S.T.A.L.K.E.R. 2 обзаведется продвинутым искусственным интеллектом и усовершенствованной системой симуляции жизни A-Life 2.0. Благодаря ей персонажи, мутанты и животные будут взаимодействовать друг с другом и с окружением без участия игрока.

Еще планируется реализовать 30 видов оружия, динамичную смену погодных условий, механики выживания и многое другое.

Игру недавно перенесли на 2023 год в связи с приостановкой разработки после полномасштабного вторжения России.

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