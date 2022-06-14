GSC Game World уже подтвердила это в официальном комментарии.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl выйдет без российского озвучения. Полная локализация игры будет только на украинском и английском языках. Такое решение GSC Game World приняла в связи с агрессией РФ против Украины.

Сначала пользователи заметили, что упоминание российской озвучки исчезло с официального сайта S.T.A.L.K.E.R. 2. При этом субтитры остались, то есть текст будет переведен.

Портал GameDev DOU запросил у GSC Game World комментарий касательно локализации. Разработчики ответили журналистам: "Да, это правда. Уже убрали с сайта озвучение на российском. Субтитры остаются".

Почему разработчики решили оставить перевод текста, неизвестно. Возможно, он уже как минимум частично готов. А еще авторы могли оставить субтитры для людей, которые разговаривают на российском за пределами РФ и захотят поиграть в S.T.A.L.K.E.R. 2.

Напомним, GSC Game World сразу после полномасштабного вторжения России в Украину осудила действия агрессора. Затем студия сняла с продажи в РФ все свои проекты, включая S.T.A.L.K.E.R. 2. Команда также собрала более $800 тысяч и отправила средства на нужды ВСУ.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl — основные подробности

Действия сиквела развернутся в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Игра будет сочетать элементы шутера от первого лица, хоррора и иммерсивного симулятора.

История будет вариативной и отметится несколькими концовками. В процессе прохождения пользователям предстоит принимать решения, которые повлекут за собой последствия.

S.T.A.L.K.E.R. 2 обзаведется продвинутым искусственным интеллектом и усовершенствованной системой симуляции жизни A-Life 2.0. Благодаря ей персонажи, мутанты и животные будут взаимодействовать друг с другом и с окружением без участия игрока.

Еще планируется реализовать 30 видов оружия, динамичную смену погодных условий, механики выживания и многое другое.

Игру недавно перенесли на 2023 год в связи с приостановкой разработки после полномасштабного вторжения России.

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