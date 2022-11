Акция продлится до следующей недели.

В Epic Games Store продолжаются еженедельные раздачи разнообразных игр. На этот раз все желающие пользователи могут посетить сервис и получить Alba — A Wildlife Adventure и Shadow Tactics: Blades of the Shogun. Акция продлится до следующего четверга — 17 ноября, 18:00 по киевскому времени. Затем бесплатными станут RPG с элементами стратегии Dark Deity и кооперативный боевик Evil Dead: The Game.

Shadow Tactics: Blades of the Shogun заслуженно считается одним из лучших представителей жанра тактики всех времен. В проекте от студии Mimimi Games и издательства Daedalic Entertainment демонстрируется Япония периода Эдо. Пять главных героев во главе с самураем Мугеном должны распутать тайный заговор против императора.

Геймплей Shadow Tactics построен на выполнении миссий в режиме реального времени. Пользователи должны комбинировать умения персонажей и скрытно устранять врагов, чтобы постепенно двигаться к цели. В Steam игра получила 26 037 отзывов, 96% из которых положительные.

Alba — A Wildlife Adventure — это спокойное приключение о девушке по имени Альба, которая приехала к бабушке с дедушкой. Они живут на прекрасном средиземноморском острове, страдающем от одной большой проблемы – гор мусора. Спасение "райского уголка" от экологической катастрофы станет главной целью в игре.

Геймплей в проекте выполнен очень просто. Пользователям предстоит лишь исследовать местность, искать добровольцев в свою команду и фотографировать животных. В Steam Alba — A Wildlife Adventure получила 3025 отзывов, 97% из которых положительные.

