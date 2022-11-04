Еженедельные раздачи игр в Epic Games Store уже стали традицией. Сервис продолжает радовать приятными подарками, и на этот раз все желающие могут получить Filament и Rising Storm 2: Vietnam. Акция продлится до 10 ноября, 18:00 по киевскому времени. Затем бесплатными станут камерное приключение Alba — A Wildlife Adventure и одна из лучших тактик всех времен Shadow Tactics: Blades of the Shogun.
Подробнее об играх с раздачи в EGS
Rising Storm 2: Vietnam — это тактический шутер от студии Antimatter Games и издательства Tripwire Interactive. Проект стал ответвлением в серии Red Orchestra. Он позволяет игрокам окунуться в сражения формата 32 на 32 человека в антураже войны во Вьетнаме.
Пользователей ждет 20 карт, более 50 видов техники, вспомогательные приспособления по типу мин, возможность использовать транспортные средства и прочее. Разработчики также реализовали пять противоборствующих фракций. Сюда относятся армия США, ВНА, НФОЮВ, австралийцы и войска ВСРВ.
Filament — это головоломка от студии Beard Envy и издательств Kasedo Games и Maple Whispering. События игры разворачиваются на корабле "Алебастровый", одному из передовых научных звездолётов корпорации "Нить". На борту флагмана случился некий инцидент, и пользователям в роли главной героини по имени Хвоя предстоит выяснить, какая судьба постигла других членов экипажа.
В Filament реализовали 300 загадок, которые можно решать в любом порядке. Разработчики намеренно сделали пазлы сложными, чтобы пользователи активно думали при прохождении. Головоломки будут постепенно раскрывать историю "Алебастрового". Игроки узнают, какое таинственное происшествие произошло на борту звездолета.