Все больше геймеров отказываются от устаревших GeForce GTX и переходят на более современные решения с поддержкой трассировки лучей.

Steam обновил статистику по видеокартам и другим комплектующим, которыми оснастили свои системы пользователи магазина. Эти данные интересны тем, что позволяют узнать, на каком ПК играет большинство геймеров прямо сейчас.

В рейтинге видеокарт лидирует GeForce RTX 3060, более того, ее популярность за месяц выросла на 0,46%, тем самым перевалив за 6%. Следом идут GTX 1650, RTX 3060 Ti и RTX 2060 – они установлены у 5-3% пользователей Steam.

В целом, в рейтинге по видеокартам весь топ-10 оккупирован зелеными картами. GPU от NVIDIA установлены у более чем 76% пользователей Steam, в то время как доля графических процессоров AMD не превышает 16%. Ускорителями Intel пользуется 7,62% геймеров.

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Что касается процессором, то за последние несколько месяцев модели от AMD нарастили свою долю – с марта она увеличилась на 3,2% и уже к маю достигла почти 35%. Самыми популярными остаются чипы от Intel с частотами от 3,3 до 3,7 ГГц (15%) и от 2,3 до 2,7 ГГц (23%). CPU от AMD с частотой 3,3 до 3,69 ГГц занимают третью строчку по популярности.

Кроме того, большинство игроков пользуется экранами с разрешением 1920×1080 и 16 ГБ ОЗУ. А Windows 10 остается предпочтительным выбором в качестве игровой ОС. На скриншоте ниже показана типичная конфигурация ПК игрока Steam.

Если вы планируете обновить железо, эксперты назвали 8 лучших видеокарт для бюджетного ПК. Все они способны обеспечить топовую производительность в разрешении 1080p (иногда в 1440p), которая не устареет и через пару лет.

А редакция авторитетного ресурса PC Gamer назвала лучшие процессоры для игр в 2024 году. В отличие от рынка видеокарт, Intel лидирует в области бюджетного гейминга, тогда как нишу для игровых энтузиастов оккупировала AMD.

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