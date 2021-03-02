Забрать приключенческий платформер можно до 1 апреля в PS Store.

Сегодня, 2 марта, Sony запустила новую акцию PlayAtHome, в рамках которой все владельцы консолей PlayStation могут получить бесплатно платформер Ratchet & Clank.

Забрать игру в PS Store можно будет до 1 апреля.

Sony запустила первую акцию PlayAtHome еще в прошлом году. Тогда компания раздавала бесплатно трилогию Uncharted: The Nathan Drake Collection и приключенческую игру Journey. Таким образом платформодержатель призывал людей оставаться дома в разгар пандемии COVID-19. Теперь же, по словам президента SIE Джима Райана, компания хочет отблагодарить сообщество игроков приятными подарками.

"Мы разработали план, в рамках которого в течение нескольких следующих месяцев все участники сообщества PlayStation будут получать новые бесплатные игры и предложения по развлечениям", – сказал Джим Райан.

Согласно заявлению главы Sony Interactive Entertainment, текущая раздача игры не будет последней, и в ближайшие месяцы владельцы PS4 и PS5 получает еще несколько игр бесплатно.

Трейлер Ratchet & Clank

Подробней про Ratchet & Clank

Ratchet & Clank – это приключенческий платформер от студии Insomniac Games, создавшей супергеройский экшен Marvel's Spider-Man. Сюжет рассказывает про Рэтчета, одного из последних представителей расы Ломбаксов, и веселого робота Кланка. Одной из главных особенностей игры является большой арсенал разнообразного оружия и гаджетов у персонажей.

В целом март для игроков на PlayStation получился очень щедрым. Сегодня подписчики сервиса PS Plus смогут забрать новую подборку игр месяца. Среди них:

Farpoint – шутер для шлемов виртуальной реальности PS VR;

Final Fantasy VII – ремейк культовой японской RPG;

Remnant from the Ashes – смесь action/RPG и шутера от третьего лица;

Maquette (только для владельцев PS5) – новая инди-головоломка, обзор которой можно прочитать в нашем материале.

Кроме того, до 5 апреля владельцы PS5 по подписке PlayStation Plus могут также забрать многопользовательский автомобильный экшен Destruction AllStars.

Итого в марте владельцам консолей PlayStation достанется бесплатно 6 игр.

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Автор: Сергей Коршунов