Вместе с культовыми героями боевиков в игре появится Накатоми Плаза – знаменитая штаб-квартира корпорации, где и развернулись основные события «Крепкого орешка».

Компания Activision представила дебютный трейлер обновления «Герои боевиков 80-х». Оно добавит в Call of Duty: Warzone и многопользовательский режим Black Ops Cold War знаменитых киногероев – Рэмбо и Джона МакКлейна из «Крепкого орешка», которых сыграли Сильвестр Сталлоне и Брюс Уиллис.

Трейлер «Герои боевиков 80-х»

Как сообщают разработчики, Рэмбо и МакКлейн будут доступны игрокам с 20 мая. В комплекте с каждым персонажем будут идти добивания, несколько чертежей легендарного оружия, включая ручной пулемет и тактическую винтовку, а также амулеты, эмблемы и многое другое.

Вместе с героями в игре появятся и культовые локации из фильмов. Так в центре Верданска расположится Накатоми Плаза – штаб-квартира одноименной корпорации, где и развернулись основные действия «Крепкого орешка». Авторы утверждают, что у игроков появится возможность сделать то, что не удавалось ни одному международному преступнику – успешно взломать хранилище Накатоми Плаза и сбежать с его сокровищами.

Еще одной «достопримечательностью» станут лагеря военнопленных из фильма «Рэмбо». В любом из десяти таких объектов, расположенных вокруг Верданска можно будет отыскать жетоны союзников или снаряжение.

Третьим объектом обновления будет аванпост ЦРУ

Вместе с «Героями боевиков 80-х» в игре появятся и новые временные режимы. Один из таких – «Захват власти». В нем после смерти пользователи не будут попадать в ГУЛАГ, откуда можно сбежать. Вместо этого игроки должны будут оживлять своих союзников через станцию покупки, либо заработать право вернуть их, собирая жетоны.

Стоит также отметить, что герои 80-х появятся и в Call of Duty: Mobile.

Про Call of Duty: Warzone

Условно-бесплатный многопользовательский онлайн-шутер Call of Duty: Warzone вышел в марте 2020-го и сразу стал очень популярным. Уже через год после релиза аудитория игры перевалила за отметку в 100 миллионов пользователей. Играть в Call of Duty: Warzone можно на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X.

Автор: Сергей Коршунов