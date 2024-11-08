Британский диктор спокойным поставленным голосом рассказывает о выживании в Зоне.

GSC Game World опубликовала новый геймплейный трейлер S.T.A.L.K.E.R 2: Heart of Chornobyl. В этот раз игрокам показали процесс перестрелок и улучшения оружия.

В трейлере показали сразу несколько видов оружия: классический для серии автомат Калашникова и винтовка типа булпап. Тут же показали механику менеджмента инвентаря, которая, на первый взгляд, совсем не изменилась с прошлых частей. Каждый предмет занимает определённое количество ячеек и игроку нужно грамотно рассортировать все припасы, чтобы эффективно использовать инвентарь.

В трейлере игрок подобрал с тела убитого бандита оптический прицел для винтовки и тут же нацепил его на Калашников, сделав из него снайперскую винтовку. Сдержанный диктор на фоне пояснил, что каждое оружие в игре ощущается по разному, в том числе в зависимости от модификаций на пушке.

В видео можно заметить богатые возможности кастомизации оружия, тот же булпал можно разобрать аж на семь модулей, но, похоже, что улучшения во многом сводятся к процентам: на 5% увеличить скорость прицеливания, на 20% уменьшить разброс, и так далее. Но также был показан, например, двойной магазин для автомата.

Также оружие в игре всё ещё подчиняется законам и физики и баллистики. Эффективность условного Калашникова снижается пропорционально дальности к цели. Также на получаемый урон у врагов будет влиять их одежда и броня.

Релиз S.T.A.L.K.E.R 2: Heart of Chornobyl намечен на 20 ноября. Игра будет доступна на ПК и Xbox Series, а в Xbox Game Pass проект попадёт в день релиза.

Напомним, что недавно GSC опубликовала официальные системные требования для S.T.A.L.K.E.R 2: Heart of Chornobyl. Для комфортной игры хватит видеокарты 10-летней давности.

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