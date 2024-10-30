На консолях игра будет работать в 60 FPS.

Давние фанаты серии S.T.A.L.K.E.R наверняка помнят техническое состояние прошлых игр на релизе. Сиквел имеет все шансы не повторять ошибки предшественников.

Технический директор GSC Game World Евгений Кулик рассказал в интервью для издания Radio Times Gaming, что студия внесла ряд модификаций в движок Unreal Engine 5, и теперь он заточен именно под S.T.A.L.K.E.R 2: Heart of Chornobyl.

Наш движок основан на Unreal Engine 5.1, но в студии мы называем его 5.1.GSC, поскольку для создания столь масштабного мира нам потребовалось адаптировать его, переписать и улучшить некоторые инструменты для наших потребностей.

Евгений поделился, что инженеры из GSC переработали системы рендеринга и использование ресурсов компьютера, в частности движок теперь более умеренно потребляет оперативную память устройства игрока.

Также ранее продюсер проекта Слава Лукьяненко рассказывал о производительности второго Сталкера на консолях. Так на Xbox Series X игра будет работать в 60 FPS, с поддержкой режима с более красивой графикой, но в 30 FPS. На младшей моделе Series S проект будет работать в 30 FPS. Напомним, что на Playstation игра не выйдет.

Сейчас S.T.A.L.K.E.R 2: Heart of Chornobyl находится на финальных стадиях разработки. Релиз запланирован на 20 ноября на ПК и Xbox Series.

Многие журналисты уже успели поиграть во второй Stalker и составить своё мнение. Критики хвалят игру за большой проработанный мир и вариативные задания, некоторые журналисты даже сравнивают Heart of Chornobyl с серией Fallout в плане моральных выборов в квестах.

Вас также могут заинтересовать новости: