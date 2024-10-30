GSС доработала движок Unreal Engine 5 для S.T.A.L.K.E.R / Фото - GSC Game World

Давние фанаты серии S.T.A.L.K.E.R наверняка помнят техническое состояние прошлых игр на релизе. Сиквел имеет все шансы не повторять ошибки предшественников.

Технический директор GSC Game World Евгений Кулик рассказал в интервью для издания Radio Times Gaming, что студия внесла ряд модификаций в движок Unreal Engine 5, и теперь он заточен именно под S.T.A.L.K.E.R 2: Heart of Chornobyl.

Наш движок основан на Unreal Engine 5.1, но в студии мы называем его 5.1.GSC, поскольку для создания столь масштабного мира нам потребовалось адаптировать его, переписать и улучшить некоторые инструменты для наших потребностей.

Евгений поделился, что инженеры из GSC переработали системы рендеринга и использование ресурсов компьютера, в частности движок теперь более умеренно потребляет оперативную память устройства игрока.

Также ранее продюсер проекта Слава Лукьяненко рассказывал о производительности второго Сталкера на консолях. Так на Xbox Series X игра будет работать в 60 FPS, с поддержкой режима с более красивой графикой, но в 30 FPS. На младшей моделе Series S проект будет работать в 30 FPS. Напомним, что на Playstation игра не выйдет.

Сейчас S.T.A.L.K.E.R 2: Heart of Chornobyl находится на финальных стадиях разработки. Релиз запланирован на 20 ноября на ПК и Xbox Series.

Многие журналисты уже успели поиграть во второй Stalker и составить своё мнение. Критики хвалят игру за большой проработанный мир и вариативные задания, некоторые журналисты даже сравнивают Heart of Chornobyl с серией Fallout в плане моральных выборов в квестах.

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