Resistance 4 вряд ли бы принесла прибыль.

Insomniac Games всерьёз рассматривала возможность разработки Resistance 4, однако проект так и не получил зелёный свет.

Об этом рассказал глава студии Тед Прайс в подкасте Kinda Funny Games. По его словам, команда представила Sony замечательную концепцию шутера, но из-за рыночных факторов и неудачного тайминга идея не была реализована.

"Мы знаем, что фанаты очень любят Resistance и постоянно спрашивают, появится ли продолжение. У меня нет ответа на этот вопрос, но скажу, что мы уже представляли, какой могла бы стать Resistance 4, и это было круто".

Несмотря на отмену, желание продолжить франшизу у студии было. По словам Прайса, у Insomniac были интересные идеи о будущем химеров, их происхождении и возможном развитии вселенной альтернативной истории.

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Серия Resistance стартовала в 2006 году и рассказывала о вторжении инопланетных существ на Землю в 1950-х годах. Основная трилогия выходила на PS3, а позже появились спин-оффы Resistance: Retribution для PSP и Resistance: Burning Skies для PS Vita.

Ранее мы рассказывали, что Sony отменила две игры-сервис, одна из которых была во вселенной God of War.

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