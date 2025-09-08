Билл Мани уже когда-то работал над Batman: Arkham Origins.

Студия Rocksteady, известная по серии Batman: Arkham, наняла нового геймдиректора. Им стал Билл Мани, бывший сотрудник Ubisoft, руководивший разработкой Assassin’s Creed Valhalla и Mirage.

Как написанов в его профиле на LinkedIn, Мани покинул Ubisoft весной этого года и перешёл в Rocksteady. Интересно, что ранее он уже работал с Warner Bros. Games над Batman: Arkham Origins в составе WB Games Montreal. Теперь он возглавит команду, которая строит новую часть культовой серии на движке Unreal Engine 5.

Ранее в сети появлялись намёки на то, что Rocksteady планирует возродить отменённое продолжение Arkham Knight, где главным героем должен был стать Дэмиен Уэйн. По слухам, новый проект окажется первой частью трилогии и может выйти эксклюзивно на Playstation 6.

Видео дня

Тем более известный инсайдер Джейсон Шрайер уже сообщал, что новая игра в серии Batman: Arkham действительно находится в разработке. Worner Bros. собирается делать ставку на проверенные серии после провала экспериментальной Suicide Squad: Kill the Justice League.

Ранее мы рассказывали, что открытый мир новой LEGO игры про Бэтмена будет больше, чем в Batman: Arkham Origins. Готэм в Lego Batman: Legacy of the Dark Knight будет поделён на 4 острова.

Вас также могут заинтересовать новости: