Разработку игроизации Чудо-женщины уже несколько раз перезапускали.

Игровое подразделение Warner Bros. столкнулось с серьёзными проблемами, и в ближайшее время ситуация вряд ли изменится.

Джейсон Шрайер из Bloomberg сообщает, что в 2024 году компания понесла огромные убытки, списав 200 миллионов долларов после провала Suicide Squad: Kill the Justice League, а затем ещё 100 миллионов из-за неудачных релизов Harry Potter: Quidditch Champions и MultiVersus.

Руководство Warner Bros. недовольно состоянием игрового направления. У компании есть сильные франшизы вроде "Бэтмена", "Властелина колец" и "Игры престолов", но она выпускает недостаточно успешных игр, несмотря на штат в 2000 сотрудников. В 2025 году у WB Games практически нет крупных релизов: помимо обновлённой версии Hogwarts Legacy и новой игры по LEGO, запланированы лишь мобильные проекты.

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Также сами разработчики жалуются на руководителя Warner Bros. Games Дэвида Хаддада, который покинул студию в январе этого года. Работники рассказали Шрайеру, что Хаддад не играет в видеоигры и совершенно не понимает, как они устроены.

Серьёзные проблемы возникли и у Monolith Productions, работающей над игрой Wonder Woman. В начале 2024 года разработку проекта перезапустили, сменился геймдиректор, а затраты уже превысили 100 миллионов долларов. Первоначально игра использовала систему Nemesis из Middle-earth: Shadow of Mordor, но позже от неё отказались в пользу более традиционного экшена. С учётом сложностей с технологией и смены руководства будущее проекта остаётся под вопросом.

WB Games Montreal после провала Gotham Knights пыталась разработать несколько новых игр, включая проект о Джоне Константине и игру про Флэша, но ни один из них не получил одобрения. Сейчас студия участвует в разработке Wonder Woman и работает над концепцией игры по "Игре престолов". За последние два года из неё ушли почти все руководители.

Другие подразделения WB Games также заняты долгосрочными проектами. Avalanche Software разрабатывает Hogwarts Legacy 2, а Rocksteady Studios работает над одиночной игрой про Бэтмена, но до её выхода пройдёт ещё много времени.

Ранее Джейсон Шрайер расссказывал, что Electronic Arts провела масштабные сокращения в BioWare после релиза Dragon Age: The Veilguard. В штате студии осталось меньше 100 разработчиков.

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