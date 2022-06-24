Чарльз Рэндалл рассказал, что конь в игре создан из модели человека.

При разработке игр часто приходится идти на разнообразные ухищрения. Например, движок Fallout 3 не подходил для создания транспорта. Поэтому Bethesda реализовала поезд из дополнения Broken Steel в виде шлема. Его принудительно надевали на голову главному герою после начала поездки и проигрывали анимацию передвижения. Не менее любопытные секреты присутствуют в первой Assassin's Creed, и недавно один из разработчиков раскрыл несколько из них.

Чарльз Рэндалл на своем аккаунте в Twitter рассказал об ухищрениях, на которые пошла Ubisoft при создании AC. Самая интересная уловка связана с лошадью. Оказывается, что ее создали на основе модели человека.

"Лошадь в AC1 была просто скрученным, испорченным человеческим скелетом, потому что наша цепочка инструментов работала только с двуногими в 3ds Max. Спасибо потрясающим аниматорам и ригерам, которые смогли сделать этого парня похожим на лошадь", — написал Рэндалл.

Второй секрет касается модели Малика без руки. Разработчикам не хватало бюджета для создания отдельного скелета, поэтому верхнюю конечность просто вывернули наизнанку. Если поставить камеру под определенным углом и приглядеться, то внутри рукава можно увидеть крошечную руку.

А последняя хитрость разработчиков — это убийство игроков, когда они выходят за пределы доступного мира. В Assassin's Creed было слишком много способов пробраться за текстуры. Ubisoft решила не исправлять каждый из них, а просто реализовала мгновенную гибель, если Альтаир покидал игровую локацию.

Какие секреты были найдены в других играх

В Cyberpunk 2077 нашли способ, как погрузить целый квартал Найт-Сити во тьму.

На просторах The Elder Scrolls V: Skyrim обнаружили корову, которая превращается в камень после удара.

А в World of Warcraft игроки изобрели возможность выживать за пределами карты долгое время.

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