Концепт включает даже элементы интерфейса и геймплея.

Движок Unreal Engine 5 часто используют для создания разных игровых концептов, так как он обладает обширными библиотеками, удобным инструментарием и современными технологиями. Недавно в перечень пользовательских творений на UE5 вошла фантазия на тему Assassin's Creed в японском антураже. Энтузиаст постарался показать, как могло бы выглядеть приключение одного из ассасинов в Стране восходящего солнца.

Ролик создал автор YouTube-канала TeaserPlay. На видео показывается, что в концепте реализована Япония 1333 года, периода Камакура. Основное внимание в ролике сконцентрировано на мире и окружении. Блогер создал множество элементов, которые свойственны Стране восходящего солнца XIV века.

Здания в поселениях имеют характерную архитектуру. Это же касается внутреннего убранства, например, в домах присутствуют стойки с самурайскими доспехами и статуи. Автор ролика также поработал над детализацией окружения. На улицах встречаются бочки, мешки, разные деревянные приспособления и прочее.

В своем концепте TeaserPlay реализовал модель ассасина Агилара де Нерха в качестве главного героя. Он снабдил персонажа возможностью ходить по миру и простыми анимациями. Для концепта этого вполне достаточно.

Что известно о новых частях Assassin's Creed

Прошлым летом Ubisoft анонсировала Assassin's Creed Infinity. На этот шаг компанию подтолкнула публикация редактора Bloomberg Джейсона Шрайера, в которой он рассказал об игре. По словам журналиста, проект будет платформой, а на его основе планируют выпускать отдельные истории с разными антуражами. Ubisoft эту информацию не подтвердила, но назвала Infinity "будущим серии". Над игрой трудятся сразу две внутренние команды издательства – из Монреаля и Квебека.

Шрайер и портал Eurogamer также рассказывали о выпуске небольшой Assassin's Creed до релиза Infinity. Главным героем в проекте станет Басим из AC Valhalla, а основной акцент в геймплее сделают на стелсе.

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