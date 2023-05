В проекте плохо исполнен каждый аспект.

Похоже, Redfall больше не главный игровой провал 2023 года. Эстафету перехватила The Lord of the Rings: Gollum от студии Daedalic Entertainment и издательства Nacon. Приключенческий проект уничтожили как пользователи, так и критики.

На Metacritic новинка стала худшей игрой текущего года. PS5-версия The Lord of the Rings: Gollum получила 40 баллов после 29 рецензий. Такие же результаты красуются на странице проекта для ПК – 43 балла при 20 обзорах. Все критики сходятся во мнении, что игра получилась ужасной. Отдельные рецензенты попытались найти немногочисленные плюсы, но подавляющее большинство отметили не интересный сюжет, гигантское количество технических недочетов и морально устаревший геймплей.

Пользователи в целом согласны с выводами прессы. В Steam The Lord of the Rings: Gollum имеет 34% положительных отзывов после 93 обзоров. Игроки массово советуют обходить новинку стороной даже при невероятной любви к вселенной "Властелина колец".

Выдержки из рецензий отдельных изданий

Wccftech (6,5 из 10): "The Lord of the Rings Gollum — это игра, в которой есть много технических проблем, которые в конечном итоге тормозят ее представление. Тем не менее, это по-своему очаровательная игра с ее сеттингом, сценарием и невероятным дизайном окружения, от которого порой захватывает дух. Эту игру можно с осторожностью рекомендовать игрокам, которые не являются энтузиастами "Властелина колец".

GamingBolt: (5 из 10): "Подобно войне Голлума внутри, этот стелс-платформер борется с собственной идентичностью, одновременно предлагая вдумчивый рассказ о мыслях и путешествиях своего главного героя".

The Guardian (1 из 5): "Вторичный, неинтересный и принципиально неполноценный стелс-экшен, который не смог передать ничего интересного из вселенной Толкиена".

