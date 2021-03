В игре нужно управлять маленьким бульдозером, который безуспешно пытается сдвинуть огромный контейнеровоз.

Пользователь Твиттера, Эрик Уайлдер, создал мини-игру, в которой геймеры могут попробовать сдвинуть с места судно Ever Given, заблокировавшее Суэцкий канал.

Как сообщает издание Kotaku, свою игру Эрик создал за два часа и разместил ее на портале itch.io. Так что любой желающие может опробовать ее. В игре нужно управлять маленьким бульдозером, который безуспешно пытается сдвинуть огромный контейнеровоз.

Свою игру Уайлдер опубликовал еще в пятницу, 26 марта, и за это время в нее сыграло более 10 тысяч человек.

Напомним, что сегодня судно Ever Given удалось частично снять с мели. Для этого из-под него извлекли 27 тысяч кубометров песка. Параллельно с контейнеровозом работали 10 буксиров. В данный момент они пытаются направить Ever Given так, чтобы он смог продолжить движение по каналу.

Инцидент с контейнеровозом Ever Given в Суэцком канале

24 марта 2021 года стало известно о том, что судно Ever Given полностью заблокировало движение по Суэцкому каналу, который соединяет Средиземное и Красное моря.

Гигантский контейнеровоз под флагом Панамы попытался развернуться в узком пространстве и намертво застрял на мели. В пробке оказалось около 450 судов.

Корабль длинной 400 метров и 60 метров в ширину рассчитан на 200 тысяч тонн груза.

Протяженность Суэцкого канала составляет 193 км. Он был открыт в 1869 году и является одним из самых загруженных водных путей в мире. Около 12% мировой торговли, в том числе почти 10% нефти и 8% сжиженного природного газа, проходит через канал.

Подписывайтесь на канал УНИАН Игры в Telegram

Автор: Сергей Коршунов