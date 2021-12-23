Horizon Forbidden West стала центральной темой свежего номера журнала Game Informer. Благодаря этому появились кое-какие эксклюзивные подробности проекта. Издание выложило пять скриншотов, которые ранее не показывали публике, и рассказало об изменениях в прокачке Элой. В сиквеле пользователей ждут шесть веток развития, символизирующие игровые стили.
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На свежих кадрах демонстрируется новая область Даунт. Это поселение, куда главная героиня прибудет в начале приключения. Здесь пользователей познакомят с игровыми механиками, которые добавили в Horizon Forbidden West. Городок по своей атмосфере напоминает перевалочный торговый пункт, где есть обязательная таверна с веселыми посетителями. Даунт станет последней остановкой Элой перед путешествием на Запад.
Один из скриншотов также демонстрирует нового робота — норильщика (Burrower). Он станет заменой рыскаря, то есть будет машиной разведывательного класса. Главное умение этого механического зверя — передвижение под землей. Норильщик способен неожиданно появляться на поверхности и призывать других роботов, если обнаружит Элой.
Информация об игровых стилях
- Воин (Warrior) — специалист по сражениям на ближней дистанции.
- Выживший (Survivor) — ставит во главе угла повышение здоровья и сбор ресурсов.
- Охотник (Hunter) — боец с дальнобойными атаками.
- Укротитель машин (Machine Master) — взламывает роботизированных врагов.
- Ловец (Trapper) — эксперт по ловушкам.
- Разведчик (Infiltrator) — мастер скрытности.
- Наверняка стили можно будет комбинировать, чтобы создать уникального персонажа.