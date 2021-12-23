Разработчики из Guerrilla Games продолжают подогревать интерес к своему грядущему экшену.

Horizon Forbidden West стала центральной темой свежего номера журнала Game Informer. Благодаря этому появились кое-какие эксклюзивные подробности проекта. Издание выложило пять скриншотов, которые ранее не показывали публике, и рассказало об изменениях в прокачке Элой. В сиквеле пользователей ждут шесть веток развития, символизирующие игровые стили.

Читайте такжеGuerrilla Games вперше показала, як виглядає Horizon Forbidden West на PlayStation 4

На свежих кадрах демонстрируется новая область Даунт. Это поселение, куда главная героиня прибудет в начале приключения. Здесь пользователей познакомят с игровыми механиками, которые добавили в Horizon Forbidden West. Городок по своей атмосфере напоминает перевалочный торговый пункт, где есть обязательная таверна с веселыми посетителями. Даунт станет последней остановкой Элой перед путешествием на Запад.

Один из скриншотов также демонстрирует нового робота — норильщика (Burrower). Он станет заменой рыскаря, то есть будет машиной разведывательного класса. Главное умение этого механического зверя — передвижение под землей. Норильщик способен неожиданно появляться на поверхности и призывать других роботов, если обнаружит Элой.

Информация об игровых стилях

Воин (Warrior) — специалист по сражениям на ближней дистанции.

Выживший (Survivor) — ставит во главе угла повышение здоровья и сбор ресурсов.

Охотник (Hunter) — боец с дальнобойными атаками.

Укротитель машин (Machine Master) — взламывает роботизированных врагов.

Ловец (Trapper) — эксперт по ловушкам.

Разведчик (Infiltrator) — мастер скрытности.

Наверняка стили можно будет комбинировать, чтобы создать уникального персонажа.

Вас також можуть зацікавити новини: