На консоли прошлого поколения игра выглядит довольно прилично.

Ранее все презентации Horizon Forbidden West проводились на PlayStation 5. Версия игры для консоли текущего поколения поражала превосходной графикой. Освещение, растительность, количество деталей в кадре, тени — все это радовало глаза зрителей. А теперь разработчики из Guerrilla Games впервые продемонстрировали, как Horizon Forbidden West выглядит на PlayStation 4. Оказалось, что очень даже неплохо.

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Авторы опубликовали четыре скриншота, созданных в версии для PS4. На приставке прошлого поколения игра выглядит красочно и насыщенно. Разработчики явно выжали максимум из устройства, чтобы добиться такой картинки. Вероятнее всего, Horizon Forbidden West станет одним из самых красивых проектов на PlayStation 4.

Если сравнивать свежие скриншоты с версией для PS5, то различия все же будут, хоть и не радикальные. На PS4 меньше мелких деталей, а четкость объектов на дистанции снижена. Растительность тоже выглядит более простой, хотя результат все еще лучше, чем в большинстве игр с открытыми мирами. Есть подозрение, что разработчикам пришлось упростить и визуальные эффекты, но их на скриншотах не показали. Да и по изображениям этого не оценишь.

Подробности Horizon Forbidden West

Это продолжение приключенческого экшена в открытом мире Horizon Zero Dawn.

Сюжет разворачивается в далеком будущем, где человечество вернулось к первобытному строю, а хозяевами планеты стали роботизированные животные.

Главной героиней Forbidden West останется охотница из племени Нора — Элой. Она отправится на западное побережье бывших США, где столкнется с новыми роботами и угрозами. Во второй части также появится возможность исследовать подводное пространство и летать на глайдере.

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Автор: Назар Степорук