Платформер Cuphead выйдет на PS4

Знаменитый платформер Cuphead может выйти на PlayStation 4.

Соответствующую страницу в британском PS Store обнаружили пользователи форму ResetEra.

Вскоре после обнаружения Sony скрыла из магазина страницу игры. Однако пользователи заметили в Twitter пост организатора Summer Game Fest 2020, Джеффа Кили, о том, что сегодня в 18:00 состоится анонс от его «любимой инди-студии». Вероятней всего разработчики объявят о выходе Cuphead на PS4.

Пользователи предполагают, что на PlayStation 4 платформер выйдет одновременно, с анонсированным ранее дополнением The Delicious Last Course.

Трейлер Cuphead

Напомним, Cuphead - это платформер от инди-студии StudioMDHR Entertainment, созданный в стилистике мультфильмов 1930-х годов. По сюжету главный герой, Капхед, проиграл в споре с дьяволом и пытается вернуть долг. У игрока есть помощник, с которым они вместе отправляются в путешествие по удивительным мирам, сражаясь со всеми на своем пути. В процессе игры можно получать новое оружие, изучать новые приемы и решать головоломки. Cuphead вышел на ПК и Xbox One в 2017 году и получил множество восторженных отзывов. В 2019 году платформер вышел на Nintendo Switch. На агрегаторе Metacritic у ПК-версии игры 88 баллов от критиков и 8,2 балла от пользователей.

